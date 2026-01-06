¡Reveló! Resulta que Sule predijo que Mahalini sería su nuera desde el principio

VIVA – Una historia de cercanía Sule Y en su lugar Nuevamente se robó la atención del público. ¿Quién lo hubiera pensado mucho antes de que Mahalini se casara oficialmente? Rizky FebianAl parecer, Sule ya había predicho que el cantante graduado de Indonesian Idol se convertiría en su yerno. Este interesante hecho se reveló cuando Sule y Mahalini aparecieron como estrellas invitadas en el canal de YouTube Vindes, presentado por Vincent Rompies, Desta, Enzy Storia y Hesti Purwadinata.

En esta conversación relajada pero cálida, Mahalini describió el comienzo de su encuentro con Sule. Curiosamente, esta reunión tuvo lugar incluso antes de que conociera de cerca a Rizky Febian. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Momentos de Eid para Sule, Rizky Febian y la familia de Mahalini Foto : Instagram: @ferdinan_sule

«Pero no lo sabes, la primera vez que todavía tuve a mi madre fallecida, no conocía a Iky (Rizky Febian). Todavía estaba detrás de ese ídolo, incluso conocí a mi padre (Sule) antes que Iky», dijo Mahalini citado el martes 6 de enero de 2026.

Esta historia se vuelve aún más singular porque resulta que Sule y Mahalini estaban involucrados en el mismo programa. En este evento, Mahalini incluso interpretó a la hija de Sule. Sin darnos cuenta, ese momento ahora se ve como una señal que se hará realidad en el futuro.

En respuesta a esta historia, Sule también hizo una breve declaración que inmediatamente provocó risas. Dijo que en ese momento ya había predicho que Mahalini sería su hijo.

«Ya predije que me convertiría en mi yerno», dijo Sule.

Estos comentarios de repente se convirtieron en el centro de atención, considerando que ahora Mahalini se ha convertido oficialmente en la nuera de Sule después de casarse con Rizky Febian.

No solo eso, Mahalini también reveló que su relación con Sule fue bastante estrecha desde el principio. Se sabe que los dos a menudo se comunican y comparten historias entre sí, incluso hablando sobre sus vidas personales y carreras. Esta cercanía se considera uno de los factores que hace que su relación se sienta natural y llena de calidez, incluso antes de que existan los vínculos familiares.

Ahora, la felicidad de Rizky Febian y la pequeña familia de Mahalini es aún más completa. Desde su boda que se celebró en 2024, los dos fueron bendecidos con una hermosa hija llamada Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian. La presencia de su bebé también fortaleció la relación de Mahalini con la familia extendida de Sule.