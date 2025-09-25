¡Reveló! Resulta que solo hay una cifra del coleccionista de corrupción de cuotas de Hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) reveló que solo había una persona que era el principal coleccionista de dinero relacionado con presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y la implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

Leer también: El destino de SPPG que tiene casos de envenenamiento, las operaciones se detienen al menos 14 días



«Sí, debe ser el final de uno de los principales coleccionistas», dijo el diputado interino de la acción y ejecución del KPK Asep Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, el jueves.



Diputado interino para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu

Leer también: Wawan se escapó después de matar a la familia de la ex esposa, ahora encontrado muerto en el bosque



ASEP explicó que el dinero relacionado con el caso Haji soñando A partir de las oficinas de viajes del Hajj que las recolectan y lo depositan a la asociación.

Dijo que el dinero de la asociación fue entregado a elementos en el Ministerio de Religión.

Leer también: El sospechoso de la corrupción de la cuota del hajj nunca fue anunciado, KPK: Paciencia



«Implementación de niveles, el nivel del Director General (Director General), hasta el nivel superior», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

El 18 de septiembre de 2025, el KPK sospechaba que hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj estaban involucradas en el caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)