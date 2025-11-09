¡Reveló! Resulta que esto fue lo que intentó hacer el presunto autor tras la explosión en el SMAN 72

Jacarta – Un estudiante SMAN 72 Yakarta revelando un momento tenso momentos después explosión Ocurrió en el ambiente escolar la tarde del viernes 7 de noviembre de 2025.

Según testimonio presentado a través de su familia, el estudiante sospechoso de ser autor Intentó escapar, pero fracasó.

«Intentó correr subiendo al segundo piso, pero cuando estaba a punto de correr hacia la puerta trasera, se cayó. Entonces no fue porque le dispararon», dijo uno de los estudiantes de SMAN 72 a través de su familia, citado por tvOnenews Domingo 9 de noviembre de 2025.



Armas de fuego en el lugar de la explosión en SMAN 72 Yakarta

El testigo admitió que se encontraba dentro de la mezquita de la escuela cuando se produjeron dos explosiones seguidas. Intentó salir corriendo de la mezquita para escapar al área frente a la escuela. Presa del pánico, vio al presunto autor tirado cerca de la puerta trasera de la escuela.

«Sí (el presunto autor fue encontrado) cerca de la puerta trasera, entre la parte trasera y el comedor, hay una especie de pasillo donde los niños suelen pasar el rato durante el recreo», dijo.

Jefe de Policía Nacional confirma que agresor es estudiante del SMAN 72

Jefe General de la Policía Nacional Listyo Sigit Prabowo Confirmó que el autor era un estudiante de la escuela.

«El presunto autor es actualmente un estudiante de secundaria. Mientras tanto, los que están siendo tratados en la UCI requieren cuidados especiales, no deben interactuar con el público para que no haya posibilidad de inflamación o infección», dijo el jefe de la Policía Nacional después de visitar a las víctimas en el Hospital Islámico Cempaka Putih.

El número de víctimas ha aumentado a 96 personas

Mientras tanto, la policía de Metro Jaya informó que el número de víctimas como resultado de la explosión en SMAN 72 Yakarta aumentó a 96 personas.

«El jefe de la policía, general Listyo Sigit, dijo anteriormente en el Hospital Islámico de Yakarta, Cempaka Putih, sobre el número de víctimas. Destacamos que el número de víctimas es de 96 personas», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

Del total de víctimas, 29 personas siguen recibiendo tratamiento médico, mientras que a otras 67 se les permitió regresar a sus casas después de que se declaró que su condición había mejorado.

Después de la explosión, la zona de SMAN 72 Yakarta todavía estaba estrechamente vigilada por agentes de policía. Se vio a varios agentes peinando el lugar para garantizar la seguridad y descubrir la causa exacta de la explosión.