¡Reveló! Regente del este de Kolaka que fue anotado por el KPT OTT

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) atrapar Regente East KolakaSudeste de Sulawesi, Abdul Azis, en una operación de arresto (Ot).

«Es el proceso de operación», dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, cuando se confirma Entre De Yakarta, jueves.

En una ocasión diferente, el portavoz de KPK, Budi Praseteto, confirmó la existencia de OTT en el sureste de Sulawesi.

Ilustración de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK)

«El equipo todavía está en el campo. Más tarde actualizaremos (contar, ed.) De regreso quién está asegurado, qué elementos están asegurados, incluidos qué casos. Actualizaremos nuevamente», dijo Budi en el KPK Red and White Building, Yakarta.

La operación de arresto es la tercera este año.

El 16 de marzo de 2025, el KPK realizó un OTT relacionado con el presunto soborno del proyecto en el Departamento de Obras Públicas y Planificación Espacial (PUPR) de Ogan Komering Ulu Regency, Sumatra del Sur.

En segundo lugar, el 28 de junio de 2025, OTT estaba relacionado con el presunto soborno de proyectos de construcción de carreteras en la Oficina de Obras Públicas y Planificación Pública de la Provincia de Sumatra Norte, y la Unidad de Trabajo de Implementación Nacional de la Región I National de Sumatra. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=rtfjkfetgo0