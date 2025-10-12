¡Reveló! Razones por las que la familia de Amanda Manopo quiere aceptar a Kenny Austin

VIVA – Nueva pareja de marido y mujer, Kenny Austin Y Amanda Manopoestá cada vez más en el centro de atención del público después de celebrar una boda el viernes 10 de octubre de 2025. El viaje amoroso de Amanda Manopo y Kenny Austin también ha despertado la curiosidad de muchas personas. La razón es que no muestran mucho cariño en público y no se sabe exactamente cuándo comenzaron a tener una relación romántica.

Angélica Manopo reveló que su hermana seguramente elegiría a Kenny Austin como su esposo después de largas deliberaciones. Angélica sabe muy bien que su hermana no es alguien que se enamore fácilmente de los hombres.

Por eso, desde que decidió elegir a Kenny Austin, Angélica cree que esta es la mejor manera para Amanda Manopo.

«Ciertamente, para la propia Amanda, hasta donde yo sé, Amanda no es el tipo de persona que es fácil de determinar los objetivos de su corazón. Ya veo. Pero creo que su elección, él es Kenny, Kenny Austin, esa es su última opción y la mejor opción», dijo Angélica Manopo, cuando se reunió recientemente en Yakarta.

Como hermana mayor, Angelica Manopo, por supuesto, también espera que Kenny Austin sea la mejor opción de vida para Amanda. También reveló el motivo por el cual Amanda Manopo se enamoró del actor, haciendo que su familia creyera en su elección.

Según Angélica, Kenny Austin se muestra reacio a mostrar su más sincera voluntad de interpretar a Amanda. Kenny Austin tampoco ocultó su amor por Amanda.

«Porque él también vio la sinceridad de Kenny, y también pude ver cuánto amaba Kenny a Amanda», dijo Angélica Manopo.

Además, la figura de Kenny Austin a ojos de la familia de Amanda Manopo es la de una persona muy emprendedora. Además, ambos parecían mantener su historia de amor en secreto hasta que llegó ese feliz día. Angélica también está feliz de ver a Amanda en una relación con Kenny Austin porque ambos quieren prestar atención y trabajar en su pareja.

«Entonces se podría decir que puedo ver cuánto esfuerzo ha puesto todo este tiempo por parte de Kenny, tanto Amanda como cada uno de ellos, realmente se demuestran que se aman y ambos se toman en serio aprender a ser mejores compañeros en el futuro», dijo Angélica.