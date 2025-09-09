¡Reveló! Razones de Pratama Arhan y Azizah Salsha Cancelar referir

VIVA – Familiar Pratama Arhan Y Azizah salsha Ahora en el foco público. Especialmente después de que se revelara la noticia del divorcio y muchas personas estuvieron de acuerdo. La razón es que, mientras ambos estén en un hogar, muchos problemas están expuestos al público, incluido el supuesto asunto de Azizah Salsha con Salim Nauderrer.

Tras la noticia del divorcio, las dos acusaciones de los dos volvieron a la reconciliación de alias. Sin embargo, esto fue negado por el Tribunal Religioso de Tigaraksa (PA). Noticias sobre la revocación de solicitudes de divorcio divorciado Por Pratama Arhan hasta ahora se confirmó que era incorrecta, de modo que la pareja que se casó en 2023 continuó divorciándose.

«Confirmamos anteriormente al presidente de la Asamblea, así que pedí un corto tiempo para confirmar que no era cierto que había una revocación del caso», dijo las relaciones públicas Pa Tigaraksa, M. Sholahudin, cuando se encontraba en su oficina el martes 9 de septiembre de 2025.

El tribunal aseguró que el caso doméstico de Pratama Arhan y Azizah Salsha todavía rodara en la corte. Es por eso que la pareja que se casó en Tokio el 20 de agosto de 2023 no podría ser mencionada como se discutió en las redes sociales. El proceso de divorcio pronto ingresará a la próxima etapa.

Hasta ahora, la corte todavía está esperando la presencia de Pratama Arhan en la audiencia de la promesa de divorcio que es el determinante final de su estado matrimonial con Azizah Salsha.

La sesión de compromiso de divorcio se llevará a cabo dentro de los 14 días de ambas partes que reciben una copia del archivo de decisión el 30 de agosto de 2025.

Sin embargo, Pratama Arhan y Azizah Salsha tienen la oportunidad de seguir siendo un esposo y una esposa si no se habla la promesa de Talak. La promesa de divorcio puede caer por sí misma si el solicitante no está presente dentro del período especificado.

«Si después del tiempo se determina la promesa, entonces el solicitante no está presente y esperado durante hasta 6 meses, por sí solo, la promesa murió. Luego, aún marido y mujer», concluyó Sholahudin.

Para obtener información, Pratama Arhan y Azizah Salsha se divorciaron oficialmente a través de la decisión de Verstek en el Tribunal Religioso de Tigaraksa el 25 de agosto de 2025, después de dos años de matrimonio. Arhan presentó la demanda de divorcio el 1 de agosto de 2025, y el primer juicio el 11 de agosto y el segundo juicio decidió divorciarse de inmediato porque Azizah estaba ausente.

Las razones para el divorcio incluyen disputas desde enero de 2024, diferencias en la visión y la separación de casas desde septiembre de 2024. Hasta el 9 de septiembre de 2025, el proceso de compromiso de divorcio todavía está esperando el horario después del período de espera de 14 días desde la notificación de decisión del 30 de agosto de 2025.