¡Reveló! Raisa y Hamish Daud una vez se pelearon por esto.

VIVA – Problema de divorcio entre raisa Y Hamish Daud Se ha convertido en un gran punto culminante en el mundo del entretenimiento de Indonesia. Se dice que Raisa está demandando a Hamish por el divorcio, aunque hasta ahora no ha habido ninguna declaración oficial de ninguna de las partes.

En medio de este agitado tema, el público vuelve a resaltar un antiguo vídeo de Hamish Daud que aparentemente revelaba su conflicto doméstico con el cantante de voz melodiosa. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En el video que circula, Hamish analiza cómo resuelven los conflictos domésticos, incluido el pequeño debate que se produjo al decidir el nombre del niño.

Hamish reveló que las diferencias de opinión son normales en un matrimonio. Sin embargo, enfatizó la importancia del respeto mutuo y de encontrar puntos en común.

«También debe haber conflicto. Debe haber conflicto y respetamos las percepciones y puntos de vista de los demás», dijo Hamish, citado por YouTube TS Media el jueves 23 de octubre de 2025.

Añadió que los debates no siempre tienen que terminar en una pelea, sino que pueden ser una forma de encontrar juntos la mejor decisión.

«En lugar de discutir y estar en desacuerdo, siempre tratamos de encontrarnos en un punto medio», continuó.

El hombre de 45 años incluso compartió un pequeño ejemplo de su vida doméstica con Raisa, concretamente cuando discutieron por el nombre de su única hija, Zalina Raine Wyllie.

«Por ejemplo, Zalina. Quería que se llamara Zali, Yaya (Raisa) quería Ailina. Así que al final (discusión) conocí a Zalina», dijo Hamish.

Según él, la clave para la armonía en el hogar reside en la capacidad de llegar a acuerdos y trabajar juntos en la toma de decisiones.

«Al final, fue una mejor idea que cualquiera de nosotros solo. Estamos juntos, y eso es también lo que hace que la relación sea dinámica y divertida», dijo.

Este video ahora vuelve a ser ampliamente discutido, especialmente porque apareció en el momento en que se conoció la noticia de la ruptura matrimonial de la pareja que se casó el 3 de septiembre de 2017.

Hasta el momento, ni Raisa ni Hamish Daud han aportado ninguna aclaración sobre la noticia del divorcio.