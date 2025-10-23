¡Reveló! Raisa presenta una demanda de divorcio contra Hamish Daud

Jacarta – El tema que ha estado circulando sobre la ruptura de los matrimonios de parejas de celebridades. raisa adriana y Hamish Daud Finalmente encontré un punto brillante.

Esta impactante noticia fue confirmada directamente por el Tribunal Religioso (PA) del Sur de Yakarta, que confirmó que Raisa había presentado una demanda de divorcio. ¡Vamos, desplázate más!

Esta información fue transmitida por Abid, portavoz de la Autoridad Palestina del Sur de Yakarta, al equipo de medios el jueves 23 de octubre de 2025. Confirmó que el caso en nombre del cantante de 35 años había entrado oficialmente en el sistema de administración judicial.

«No mencioné el nombre que mencionaste antes, ya existe», dijo Abid a los periodistas.

Abid también enfatizó que el tipo de caso presentado es una demanda de divorcio, no un divorcio. Esto significa que la iniciativa del divorcio provino de la esposa, es decir, de la propia Raisa.

«Demandar el divorcio», dijo con firmeza.

Curiosamente, esta demanda no fue presentada directamente por Raisa acudiendo a los tribunales, sino a través de su abogado utilizando el sistema e-court (tribunal electrónico).

«En la era actual, todo el registro judicial se realiza en línea, llamado tribunal electrónico, tribunal electrónico. Presentado por un asesor legal», explicó Abid.

Además, Abid explicó que el expediente de demanda fue registrado el miércoles 22 de octubre de 2025 y actualmente se encuentra en trámite para programar el juicio inicial.

«Sí, la lista estaba en el día 22 de ayer, 22 de octubre de 2025», añadió.

El primer juicio por el divorcio de Raisa y Hamish está previsto que se celebre el 3 de noviembre de 2025 con una agenda de mediación entre las dos partes. Esta agenda es el primer paso para que el tribunal brinde una oportunidad de reconciliación antes de que continúe el proceso legal.

«El primer juicio tendrá lugar el 3 de noviembre de 2025», afirmó Abid.

Esta noticia conmocionó de inmediato al público, considerando que Raisa y Hamish siempre han sido conocidos como la pareja más armoniosa en el mundo del entretenimiento de Indonesia. Se casaron el 3 de septiembre de 2017 en una boda lujosa que fue promocionada como la boda del año. De ese matrimonio, los dos fueron bendecidos con una hija que completó la felicidad de su pequeña familia.

Pero ahora, después de ocho años de construir un hogar, la pareja que alguna vez fue llamada pareja de objetivos tiene que enfrentar la dura realidad. La demanda de divorcio presentada por Raisa es una prueba de que incluso una historia de amor que parece perfecta puede afrontar pruebas al final del viaje.