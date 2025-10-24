¡Reveló! Raisa confía en otras personas con más frecuencia que Hamish Daud

VIVA – La casa del cantante. raisa adriana y actores Hamish Daud Lo que antes parecía armonioso ahora está verdaderamente al límite. Después de verse afectada por rumores de una ruptura, Raisa solicitó oficialmente el divorcio contra Hamish en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 22 de octubre de 2025.

Sin embargo, en medio de esta noticia, el público volvió a resaltar un viejo video que muestra a Hamish Daud hablando sobre la dinámica de su relación familiar con Raisa. En el video, Hamish mencionó las diferencias de edad y carácter entre él y su esposa. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Sí, estamos separados por 10 años, así que no entiende la mitad de mis chistes», dijo Hamish riendo, citado por YouTube TS Media el viernes 24 de octubre de 2025.

No solo eso, Hamish también dijo que Raisa tiene una personalidad bastante introvertida cuando está con él o en un ambiente pequeño. Sin embargo, en realidad se volvió extrovertido en el escenario, especialmente frente a decenas de miles de personas.

«Tal vez si lo hubiera, tal vez mucha gente no sabría que es introvertido, eso es muy extraño. Si está sentado a la mesa del comedor con, digamos, cinco personas, definitivamente está callado, definitivamente está mirando la comida y no sabe qué decir, está muy callado», dijo Hamish.

Además, Hamish incluso dijo que Raisa a menudo confía frente a miles de fanáticos en lugar de compartir historias con él personalmente.

«Pero si está delante de 50.000 personas, a menudo se confía más delante de 50.000 personas que conmigo», continuó.

Comentarios de internautas

Después de que el video se volviera viral nuevamente, la columna de comentarios de las redes sociales se llenó inmediatamente de reacciones de los internautas. Muchos sintieron que la confesión de Hamish parecía ser la primera señal de una ruptura en su relación.

«No existen los introvertidos, porque la gente se vuelve conversadora si está con la persona adecuada. Si son indiferentes, es señal de que no eres lo suficientemente divertido».

«De hecho, los introvertidos pueden perder a las personas que los hacen sentir cómodos. La pregunta es: ¿has hecho que Raisa se sienta cómoda, hermano?»