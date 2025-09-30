¡Reveló! Pavos reales en la casa durian durian durian durian de Bamsoet

Yakarta, Viva – Se confirma la Agencia de Seguridad de Alimentos, Marítimo y Agricultura de DKI Yakarta (KPKP) Pavo real El viral sobre Jalan Baladewa, Kelurahan Duren Sawit, East Yakarta, pertenece al miembro de la Comisión III de DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Leer también: BGN deshabilita 56 sppg debido a los repetidos casos de envenenamiento de MBG



«Sí, es cierto, el propietario él (Bambang Soesatyo)», dijo el jefe de la oficina de DKI Jakarta KPKP Hasudungan Sidabalok cuando se contactó Entre en Yakarta, martes.

Relacionado con el mantenimiento de los pavos reales, según él, cuando se ve desde los esfuerzos para controlar la gripe aviar, se refiere a la regulación regional (PERDA) de DKI Jakarta número 4 de 2007.

Leer también: Avistamiento viral de pavos reales en casas de lujo Duren Sawit, ¿quién es el dueño?



La regulación contiene el control del mantenimiento y la circulación de aves de corral, manteniendo aves de corral y aves de corral favoritas para fines de investigación, educación y conservación debe tener certificación de salud de aves de corral.

«Para enviar una certificación de salud avícola, la comunidad puede presentar a través de oficiales de la oficina de KPKP en el subdistrito o en el alcalde del área local», explicó Hasudungan.

Leer también: El maestro a cargo de MBG en las escuelas puede ser un incentivo de IDR 100,000 por día



Anteriormente, el Centro de Conservación de Recursos Naturales (Bksda) DKI Jackarta Checks relacionados con el viral de un pájaro de pavo real que se ve en Jalan Baladewa, Kelurahan Duren Sawit, East Yakarta.

«Nuestro equipo revisó ayer por la mañana, el lunes (29/9)», dijo el martes el martes el controlador de ecosistema del ecosistema Forest Dki Yakarta Bksda Nani Rahayu cuando se contactó con Antara en Yakarta.

Dijo que su partido todavía estaba recopilando datos e información relacionada con la existencia del ave, incluida la propiedad y la licencia.

También se aseguró de que el propósito de los oficiales de DKI Yakarta Bksda fuera directamente a la ubicación, a saber, para recopilar datos mientras cavaba más información sobre el pavo real.

Como se sabe, un video de un pájaro de pavo real que deambula por el camino y es un espectáculo de los residentes en el área de Duren Sawit, East Yakarta, es viral en las redes sociales.

En el video subido por la cuenta de Instagram @durawit.info, dos personas fueron vistas tomando fotos junto con el pájaro de pavo real que estaba abriendo su cola.

El pájaro parecía pararse frente a una casa de lujo mientras desarrollaba su hermosa cola.

«Un avistamiento de un pájaro de pavo real está desarrollando su hermosa y colorida cola como este ventilador gigante atrae la atención de los residentes que pasan frente a una casa de lujo», escribió la cuenta de Instagram @durawit.info.

Hay alrededor de seis pavos reales con varios tamaños en la casa de lujo.

Algunos de ellos fueron vistos deambulando en el patio, mientras que un pavo real se posaba debajo del azulejo para refugiarse.

El pavo real azul y blanco parecía caminar acompañado por sus hijos, con su chirrido que sonaba fuerte. (Hormiga)