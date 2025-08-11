¡Reveló! No es un trastorno mental, esta es la razón por la que Ashanty es tratada con un psiquiatra

Yakarta, Viva – Cantante y figura pública Ceniza Recientemente abrió el velo sobre las razones detrás de su visita al psiquiatra, a través de una larga carga en su cuenta personal de Instagram.

En su Curhatan, la esposa de Anang Hermansyah explicó que su decisión de buscar asistencia profesional no fue porque trastornos mentalessino más bien superar el impacto de la enfermedad Autoinmune que había sufrido durante mucho tiempo, además de compleja presión de vida.

«Muchas personas preguntan, ¿por qué voy a un psiquiatra? Y tal vez muchos tampoco entienden realmente a qué vamos a un psiquiatra? Honesto … Nunca antes había compartido esta historia», escribió Ashanty en Instagram, citado el lunes 11 de agosto de 2025.

Ashanty reveló que la enfermedad autoinmune que sufría a menudo recurrió cuando experimentó Estrés. Esta condición desencadena picazón severa en todo el cuerpo, especialmente por la noche, que interfiere con el sueño.

Para aliviar los síntomas, se vio obligado a tomar drogas esteroides. Sin embargo, el medicamento tiene efectos secundarios significativos.

«Los efectos secundarios pueden hacer que nuestras caras sean bengep, hinchadas o comúnmente llamada luna. Algunos dicen que son brujería, muy viejos, después de ser inyectados con silicona y otras.

Además de los desafíos físicos, Ashanty también enfrenta carga psicológico Como resultado del trauma infantil que hace que sea difícil dormir bien debido al miedo. Este trauma se ve exacerbado por la presión laboral, los problemas personales, a los complicados asuntos comerciales.

«Bueno, el tratamiento no es porque estoy mentalmente enfermo o enfatiza el mismo trabajo. Pero eso podría ser un desencadenante cuando todo está apilado. ¡A veces me siento físicamente bien, aparentemente no!» dijo.

En su carga, Ashanty también compartió sobre las diversas presiones que enfrentó últimamente, incluido el denso horario de trabajo, el cierre de negocios construidos desde cero, casos de fraude, para aterrizar disputas de mafia que no se han resuelto.

No solo eso, como madre de cuatro hijos y estudiantes, también sintió una carga de conferencias cada vez más pesada.

«Alhamdulillah, ahora es muy raro porque cuido de la salud y los deportes. Tal vez ayer fue recurrente porque el trabajo estaba ocupado, las personas cerradas, las personas engañadas, los asuntos de la mafia de la tierra, además de conferencias más difíciles», escribió.

A través de su experiencia, Ashanty invita al público a no dudar en buscar asistencia profesional cuando se enfrentan a problemas de salud mental o física.

«Por favor, no te avergüences de buscar tratamiento en un psiquiatra o cualquier tratamiento!

La apertura de Ashanty recibió una respuesta positiva de los fanáticos y otros artistas. Muchos aprecian su coraje de hablar sin rodeos sobre la salud mental, lo que se espera que ayude a reducir el estigma negativo en la comunidad.

Este paso es una inspiración para que muchas personas se preocupen más por la salud, tanto física como mental, y no tengan miedo de encontrar soluciones profesionales cuando sea necesario.