¡Reveló! Motivo 2 perpetradores para terminar la vida de Sachroni y 4 miembros de la familia y luego enterrados

Bandung, Viva – Policía regional de Java Occidental (Polda) junto con las Polres Indramayu arrestar a dos perpetradores asesinato Uno familia En Jalan Siliwangi número 52, Village de Paoman, distrito de Indramayu, Regencia de Indramayu. Se sabe que la víctima es Haji Sachroni y cuatro de los miembros de su familia encontrados muertos enterrar en la parte trasera de su casa.

Los dos sospechosos identificados por las iniciales R y P, fueron liberados al público en la sede de la policía de West Java en una silla de ruedas. La policía dijo que tuvieron una pelea durante el arresto, por lo que los oficiales se vieron obligados a paralizar con disparos.



La atmósfera de la residencia de cinco víctimas encontradas enterradas en Indramayu

El Director de la Investigación Criminal de la Policía Regional de Java Occidental (Dirreskrimum), Kombes Pol Ade Sapari, reveló que el motivo principal de este asesinato sádico fue la venganza y los factores económicos.

«Los perpetradores R tienen un rencor personal contra las víctimas de BA. De la venganza, la intención surgió para cometer un asesinato. R luego invitó a P y prometió una recompensa de Rp100 millones para lanzar la acción», dijo Ade Sapari durante una conferencia de prensa el martes 9 de septiembre de 2025.

Este incidente sorprendió a los residentes de Indramayu después de que se encontraron los cinco cuerpos de víctimas el lunes 1 de septiembre de 2025, enterrados bajo el árbol de jackfruit en el patio trasero de su casa. La víctima fue Haji Sachroni, niño, hijo -in -laoh y dos pequeños nietos.

Por sus acciones, a los dos sospechosos fueron acusados ​​en virtud del Artículo 340 del Código Penal sobre la planificación de la Ley de Asesinato y Protección Infantil de planificación. La amenaza de castigo acusada es una sentencia de muerte o cadena perpetua.

Informe Cepi Kurnia/Tvone Bandung

https://www.youtube.com/watch?v=9ynkhrmcboy