¡Reveló! Michelin explica la causa de la fuga del neumático de Pecco Bagnaia en el MotoGP de Malasia

VIVA – corredor ducati El equipo de Lenovo, Francesco “Pecco” Bagnaia, experimentó un incidente inesperado cuando carrera Moto GP Malasia en el Circuito de Sepang.

En medio de la reñida competencia en la primera fila, Bagnaia tuvo que tragar el trago amargo después de que el neumático trasero de su moto goteara y el incidente no se supo hasta que se encendió el testigo. presión Los neumáticos se iluminan en el tablero.

Según informes oficiales Michelin y declaración de la escudería Ducati, citada por VIVA el martes 28 de octubre de 2025, este incidente no fue resultado de un error de configuración, sino de factores externos en la pista.

El comienzo perfecto de la carrera

Bagnaia empezó muy bien el fin de semana. Consiguió la pole position y la victoria en la Carrera Sprint del día anterior, demostrando la superioridad de velocidad de la Ducati Desmosedici GP24 en el trazado de Sepang.

En la carrera principal, se mostró confiado, compitiendo estrechamente al frente con Alex Márquez y Enea Bastianini. Sin embargo, al entrar en la vuelta 12 de un total de 20 vueltas, algo empezó a sentirse extraño en la parte trasera de la moto.

Se enciende la luz de advertencia en el tablero

Michelin, a través de su director técnico, Piero Taramasso, reveló que Bagnaia vio encenderse el testigo de presión de los neumáticos en el salpicadero de su moto. El sensor detecta una disminución de la presión en el neumático trasero.

“Pecco sintió algo extraño en el control de la moto y luego, en la siguiente vuelta, vio una luz de advertencia en el tablero que indicaba baja presión trasera”, dijo Taramasso.

El equipo Ducati supervisó inmediatamente los datos de presión de los neumáticos a través del sistema de telemetría y los resultados confirmaron que la presión de los neumáticos traseros era de sólo 0,74 bar, muy por debajo del límite mínimo recomendado por Michelin, que ronda los 1,6 bar.

Después de la carrera, los técnicos de Michelin revisaron los neumáticos traseros de Bagnaia en el paddock. Encontraron un pequeño agujero en el centro de la banda de rodadura del neumático.

El análisis inicial muestra que la causa son trozos afilados de carbono (restos de carbono) que pueden provenir de otros componentes de la motocicleta que fueron destruidos en la pista.

Como la presión de los neumáticos seguía disminuyendo, Bagnaia comenzó a perder significativamente el agarre trasero. Intentó aguantar durante varias vueltas, pero finalmente tuvo que entrar en boxes en la vuelta 18, sólo dos vueltas antes del final de la carrera.