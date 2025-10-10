¡Reveló! Mbah Tarman, que se casó con una mujer con un cheque falso de 3.000 millones de IDR, es sospechoso de tener antecedentes de fraude

Pacitán, VIVA – El incidente de la boda, que inicialmente se volvió viral porque presentaba una dote fantástica por valor de 3.000 millones de IDR, se ha convertido ahora en el centro de atención de un presunto escándalo. fraude. Mba Tarman (74), un hombre que se casó con una joven de 24 años, Sheila Arika, en Pacitan, Java Oriental, supuestamente desapareció poco después de celebrarse la boda.

Las sospechas surgieron después de que se reveló que la dote en forma de un cheque del BCA Bank por valor de 3.000 millones de IDR era un cheque falso. Además, hubo fuertes acusaciones de que Mbah Tarman tenía un oscuro historial como autor de fraudes similares en el pasado.

La boda, que tuvo lugar el 8 de octubre de 2025 en Sidodadi Hamlet, Jeruk Village, Bandar District, Pacitan Regency, Java Oriental, se convirtió inmediatamente en un tema candente de conversación en varias plataformas de redes sociales, especialmente TikTok.

La diferencia de edad de 50 años entre los novios y una dote extraordinariamente grande, además del regalo de un automóvil Toyota Camry, crearon una ilusión de lujo que fascinó al público.

El jefe de Jeruk Village, Haris Kuswanto, confirmó el evento e identificó al novio como Tarman del distrito de Jatipuro, Karanganyar Regency, Java Central, y a la novia como Sheila Arika.

Sin embargo, la atmósfera de lujo desapareció repentinamente. Una cuenta de redes sociales de TikTok, @KandangPacitan, reveló que el cheque de dote por valor de 3.000 millones de IDR resultó no ser cobrable, es decir, falso. Según testimonio de este relato, el cheque con un valor nominal fantástico fue efectivamente entregado durante la procesión nupcial.

«El cheque es de BCA real, IDR 3 mil millones de reales. El cheque es real como dote que es un récord en Indonesia. El problema es si el dinero está ahí o no, no lo sé», dijo el propietario de la cuenta en su transmisión en vivo.

Esta sospecha de fraude se hizo más fuerte después de que se reveló que Mbah Tarman se escapó inmediatamente después de la boda. Irónicamente, no sólo dejó un cheque falso, sino también un Toyota Camry que se pensaba que era un coche de alquiler.

Se dice que Tarman huyó con la motocicleta de la novia. La familia de Sheila también tuvo que soportar la amarga realidad después de que se descubrió que los costos de la recepción de la boda en la residencia de la novia también corrieron a cargo de la propia familia de Sheila.

Según el relato del familiar difundido por la cuenta de TikTok, la familia y los vecinos habían dado advertencias sobre los antecedentes de Tarman.