¡Reveló! Los próximos planes de Insanul Fahmi para Wardatina Mawa e Inara Rusli

Jacarta – Insanul Fahmi Finalmente habló abiertamente sobre sus problemas con su esposa. Mi amor por mawa y su segunda esposa a saber Inara Rusli.

Lea también: Insanul Fahmi habla sobre la poligamia, afirma ser justo y lucha por Mawa e Inara



En una entrevista reciente con el equipo de medios, Insanul Fahmi declaró sus planes futuros con respecto a su relación con las dos mujeres. Después de recibir críticas del público, Insanul Fahmi aparentemente no tuvo miedo de luchar por el destino de su pequeña familia.

Insanul Fahmi afirmó firmemente que se mostraba reacio a divorciarse de Wardatina Mawa o Inara Rusli. Al contrario, quiere actuar con responsabilidad y luchar por ambas cosas.

Lea también: Insanul Fahmi confiesa que no le permitieron encontrarse con sus hijos durante dos meses en medio del conflicto doméstico



«Pase lo que pase, como hombre también tengo que ser amable, tengo que ser responsable. Si puedo mantenerlo, lucharé hasta la última gota de mi sangre», dijo recientemente Insanul Fahmi, en la zona de Cilandak, en el sur de Yakarta.

La declaración de Insanul Fahmi es contraria a lo que esperaba su primera esposa, Wardatina Mawa. La madre de un niño ha expresado su deseo de divorciarse después de que la policía resolviera el caso de presunta infidelidad y adulterio de su marido.

Lea también: Al no querer divorciarse de Wardatina Mawa e Inara Rusli, Insanul Fahmi: ¡Tiene que ser justo!



Si bien Wardatina Mawa indicó su intención de solicitar el divorcio, Insanul Fahmi admitió que todavía tenía una buena relación con las dos mujeres. Incluso trató de ser justo considerando que ahora tenía dos esposas a su lado.

«Ahora hacemos las dos cosas. Lucho por las dos. Tiene que ser justo, ¿verdad?», recalcó.

Insanul Fahmi incluso cree que sus sentimientos por Wardatina Mawa e Inara Rusli son iguales porque tiene que ser justo.

Aunque parece firme en su deseo de luchar por dos esposas a la vez, Insanul Fahmi admite que no puede forzar demasiado su voluntad. También ya conoce la demanda de divorcio que planea presentar Wardatina Mawa.

Según Insanul Fahmi, si Wardatina Mawa insiste en divorciarse de él, él también cumplirá.

«Pero si, por ejemplo, por parte de Mawa es así (querer el divorcio), tampoco quiero que mi autoestima sea pisoteada. Entonces, si por ejemplo realmente quiero ser así, entonces es tafadhol. Lo importante es que he cumplido con mis responsabilidades», concluyó.

Esta firme declaración de Insanul Fahmi ha vuelto a provocar el debate público, sobre todo teniendo en cuenta que este caso también ha entrado en el ámbito de la ley. Anteriormente, Wardatina Mawa denunció a Insanul Fahmi e Inara Rusli a la policía de Metro Jaya bajo sospecha de adulterio. En el informe, Mawa admitió que se sintió traicionada y engañada por su marido.