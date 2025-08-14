¡Reveló! Los profesores de NTB abusaron de 22 víctimas del mismo sexo, el modo se sorprendió

Asesinado, vivo – Los investigadores de la policía regional de West Nusa Tenggara (Polda NTB) delegaron sospechosos y evidencia de casos de acoso sexual compañero que se hace por profesor Las iniciales LRR al Fiscal (JPU).

«Así es, hoy lo deleguamos al abogado de NTB, un sospechoso en un caso de violencia sexual cometida por un educador (profesor)», dijo el Jueves (8/14/2025) jefe de la Pujawati en Mataram, jueves (8/14/2025).

Pujawati explicó que esta delegación fue un seguimiento de los resultados de la investigación del fiscal sobre el archivo del caso LRR que se había declarado completo o P-21. En el archivo del caso, los investigadores completan una serie de pruebas, incluidas las declaraciones de tres expertos de diferentes disciplinas, incluida la psicología forense y el lenguaje.

Ilustración del acoso sexual en niños – Fotos de documentos especiales Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

El portavoz del fiscal de la NTB, Efrien Saputera, confirmó la delegación. «Sí, es la etapa dos (Delegación de sospechosos y evidencia). La actividad tuvo lugar en el Mataram Kejari y contra la persona en cuestión (LRR) fue detenida», dijo Efrien.

Este caso surgió después de que se reveló que las víctimas del acoso LRR llegaron a 22 personas, compuestas por estudiantes y los ex alumnos del campus donde el sospechoso enseñó.

El modo utilizado por LRR es reclutando víctimas a través de una comunidad espiritual. En el grupo, se pidió a las víctimas que seguiran rituales como baños sagrados y un proceso llamado «transferencia de conocimiento», que luego se convirtió en un medio de acoso sexual.

Como resultado de este caso, LRR fue despedido del estado de los profesores en los tres campus donde las víctimas tomaron educación. Durante el proceso de investigación en la policía, LRR se había sometido a detención. (ENTRE)