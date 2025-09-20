¡Reveló! Los extensores de video de los miembros de DPRD de Gorontalo quieren establecer dinero roblamente, resulta que su amiga está molesta

GorontaloVIVA – Agencia Honoraria (BK) del Consejo Regional Representante (DPRD) La provincia de Gorontalo inmediatamente convocó a una amiga de un miembro de DPRD de PDIP Wahyudin MoriduCual viral en el video Rob Dinero estatal.

Leer también: Portugal admitirá el estado palestino el 21 de septiembre



El presidente del Parlamento Provincial BK de Gorontalo, Fikram Salilama, en la ciudad de Gorontalo, dijo el viernes por la noche, según la información de Wahyudin Moridu, no sabía que en ese momento su comportamiento estaba siendo registrado por su amiga.

«Por lo tanto, no descarta la posibilidad de que la mujer también llamamos a ser cuestionada, relacionada con el propósito y el propósito de grabar y difundir el video», dijo Fikram.

Leer también: Los miembros de DPRD de Gorontalo admiten estar borrachos mientras hablan para querer robar el dinero del estado





Los miembros de Gorontalo DPRD afirman que se les roba dinero estatal

Cuando se le pidió una aclaración sobre las grabaciones de video que decían robar dinero y empoblar al país, Wahyudin admitió en la influencia de las bebidas alcohólicas.

Leer también: Aún revisado, el DKI DPRD promete que la asignación de la casa estará uniformada



Incluso Wahyudin solo se enteró del video después de estar lleno en las redes sociales el viernes 19 de septiembre por la tarde, por lo que Wahyudin acompañado por su esposa inmediatamente hizo una aclaración de video y disculpas a través de la cuenta de redes sociales de Facebook.

Wahyudin también admitió que el incidente en el video ocurrió en julio de 2025, momento en el que estaba con una amiga y quería viajar fuera del área.

Pero conscientemente Wahyudin admitió que era cierto que estaba en el video, y cuando reveló las palabras inapropiadas que Wahyudin estaba en una condición de bebidas borrachas.

Para el equipo de DPRD BK Provincial de Gorontalo, Wahyudin dijo que la mujer era una amiga especial que se sentía decepcionada porque pidió estar casado, pero su solicitud fue rechazada por él.

Al apartar de su decepción con WM, la mujer difundió la grabación de video al público a través de varias redes sociales.

«Nosotros, como agencia honoraria, manejaremos seriamente este problema lo antes posible hasta que se complete. Seguramente se hace de acuerdo con el código de ética y las regulaciones aplicables», dijo.

BK también celebró inmediatamente una reunión interna la próxima semana y celebró una sesión hasta la reunión plenaria, relacionada con la decisión de tomar el DPRD provincial de Gorontalo. (Hormiga)