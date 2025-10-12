¡Reveló! Los derechos de autor de esta canción permitieron a Maia Estianty comprarse una casa

VIVA – Músico y productor famoso Maia Estianty está de vuelta en el centro de atención del público después de revelar datos interesantes sobre las regalías de canciones que recibió en el pasado. En una subida a su cuenta personal de Instagram, Maia recordó la canción que escribió titulada «I’m Sure to Return», al tiempo que comparó la gran diferencia entre los ingresos musicales en la era Ring Back Tone (RBT) y la era digital actual.

Maia dijo que la canción tenía un significado profundo para ella, porque fue escrita en una época en la que a menudo tenía que dejar a sus hijos, Al, El y Dul, para trabajar. Sin embargo, al mismo tiempo genera grandes beneficios porque puedes comprar una casa. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Maia Estianty sufre de rosácea. Foto : Instagram @maiaestiantyreal.

«Pongámonos nostálgicos con la canción ‘I’ll Be Back’, que escribí cuando a menudo tenía que dejar a mis hijos para trabajar cuando era pequeña…», escribió Maia en Instagram el domingo 12 de octubre de 2025.

Sin embargo, lo que sorprendió al público fue su confesión sobre las cuantiosas regalías que había recibido por la canción. Maia reveló que en el apogeo de RBT, sólo una canción podía generar ingresos extraordinarios, incluso suficientes para comprar una casa.

«Esta canción podría hacerme conseguir una casa de la era de la realeza de ‘Ring Back Tone’. En ese momento…», dijo Maia.

Lamentablemente, añadió que las condiciones actuales son muy diferentes. En la era de las plataformas digitales como Spotify y YouTube, los músicos tienen que trabajar duro pero los resultados obtenidos no son comparables a los del pasado.

«Ahora en la era de las plataformas digitales, las regalías son así… hmmmm», dijo Maia.

La carga de Maia también recibió muchos comentarios de internautas que sentían nostalgia por los días de gloria de RBT.

«Y solía poner RBT en esta canción».

«Escribe el código de la canción y envíalo al 1212. Vaya, me estoy riendo mucho».

«Si una canción está escrita desde el corazón, realmente llega al corazón, se me pone la piel de gallina».

Un recordatorio importante sobre la cambiante industria musical. Si en el pasado las regalías podían ser la principal fuente de sustento, ahora muchos músicos tienen que buscar otras alternativas para sobrevivir en el mundo del entretenimiento.