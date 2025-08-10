¡Reveló! Las personas importantes detrás de hacer rojo y blanco para todos

Yakarta, Viva -Este del 80 aniversario de la República de Indonesia (aniversario indonesio), película animada Blanco rojo para todos (2025) robando atención pública.

Esta película de 70 minutos cuenta la historia de un grupo de niños que son miembros del «equipo rojo y blanco», que consisten en personajes de Betawi, Papua, Medan, Tegal, Java Central, Makassar, Manado y Chino. Obtuvieron la misión de mantener la bandera de la reliquia, un símbolo sagrado elevó cada ceremonia el 17 de agosto. Sin embargo, tres días antes de la celebración de la independencia, la bandera se perdió misteriosamente.

Para restaurar la bandera a tiempo, se les pidió a los ocho niños que la buscaran. Esto llevó a los niños al denso bosque, a lo largo del río, y enfrentó varios obstáculos que probaron coraje. No solo enfrentan peligro, sino que también tienen que resolver el conflicto interno y superar las diferencias de carácter.

El mensaje principal que esta película quiere plantear es que la diferencia no es una barrera, sino una fuerza que puede unirse para lograr un objetivo común. El espíritu de unión y nacionalismo se convirtió en el hilo común de la historia, con un clímax en forma de su lucha por volar la bandera roja y blanca en el Día de la Independencia.

Las personas importantes detrás de hacer rojo y blanco para todos

La película fue dirigida por Endiarto y Bintang Takari, quienes también escribieron un guión. Endiarto, como productor ejecutivo y el iniciador principal del proyecto, dirigió el curso de producción, mientras que la estrella de Takari, que también estaba directamente involucrada como animador, dio un toque visual a la película.

Rojo y blanco para todos producidos por Perfiki kreasindoParte de la Film Foundation H. Usmar Ismail, como se registra en el sitio web oficial perfiki.com. El productor de esta película es Toto Soegriwo, mientras que la posición del productor ejecutivo es mantenida unida por Endiarto y Sonny Pudjisasono.

Esta película está programada para emitirse cine Indonesia a partir del 14 de agosto de 2025 coincidió con el impulso antes del 80º Día de la Independencia de Indonesia. El sitio web oficial de Cinema XXI ha confirmado su horario de transmisión. Curiosamente, de acuerdo con la información de perfiki.comHabrá una promoción especial de boletos para RP. 17 mil para la audiencia el 17 de agosto de 2025.