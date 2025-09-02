¡Reveló! La razón por la que la policía arrestó a Delpedro Lokataru, la razón …

Yakarta, Viva – Policía Revelando las razones del director ejecutivo Depósito Fundación, Delpedro Marhaen.

Preocupado supuestamente provocado alumno incluso niño Menores de edad llevaron a cabo actos anarquistas de la manifestación alrededor del edificio DPR/MPR RI, lo que condujo al caos.

Jefe de Relaciones Público Polda Metro JayaLa comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi, enfatizó que Delpedro fue nombrado sospechoso antes del arresto. Se sospechaba que fue incitación para llevar a cabo acciones anarquistas y difundir información falsa a través de las redes sociales.

«El hermano DMR es sospechoso de cometer un delito penal para hacer un delito penal y / / o difundir información electrónica que sabe para hacer una notificación falsa que causa disturbios y disturbios en la comunidad o reclutar y manipular a los niños y permitir a los niños sin protección de la vida», dijo Ade Ary el martes 2 de septiembre de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Para sus acciones, se sospecha que DMR viole el Artículo 160 del Código Penal, Artículo 45A Párrafo 3 Juncto Artículo 28 Párrafo 3 de la ley número 1 de 2024 sobre ITE, hasta el Artículo 76H Jo Artículo 15 JO Artículo 87 de la ley Número 35 de 2014 Con respecto a la protección infantil.

La policía se asegura de que el proceso de investigación se realice cuidadosa y profesionalmente de acuerdo con los procedimientos. En la actualidad, el equipo de investigación todavía está explorando los detalles de la invitación provocativa que supuestamente distribuida por Delpedro a través de cuentas de redes sociales.

«Los esfuerzos realizados por el investigador siempre están presentando y obedientes a SOP (procedimientos operativos estándar) y leyes y regulaciones aplicables», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, la policía habló sobre las noticias del director ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, según los informes, recogidos por la policía de Yakarta forzada.

«Por lo tanto, es cierto, la policía metropolitana de Yakarta en este caso investigadores de la Dirección de Investigación Criminal ha arrestado al hermano de DMR», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, el comisionado de policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Él dijo que la persona interesada fue arrestada por acusaciones de incitación en la naturaleza al involucrar a los estudiantes. Hasta ahora, Delpedro todavía se está examinando intensamente.

«Para las supuestas invitaciones de incitación provocativa al involucrar a estudiantes, incluidos niños», dijo.

Para tener en cuenta, el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, fue recogido por la policía de la Policía Metropolitana de Yakarta el lunes 1 de septiembre de 2025.

La Fundación Lokataru a través de su cuenta oficial de Instagram, subió la noticia de Delpedro, fue recogida por la policía en la oficina de Lokataru el lunes por la noche, a las 22:45 WIB.

«Alrta! Alita! Alita! LOKATORU Director Delpedro Marhaen Foundation fue recogido por la Policía Metropolitana de Yakarta sin ninguna explicación!», Escribió la cuenta de @lokataru_foundation citada el martes 2 de septiembre de 2025.

Solidaridad de la sociedad civil para el director de la Fundación Lokataru Delpedro Marhaen, condenó fuertemente el arresto de Delpedro por la Policía Regional de Metro Jaya como actos arbitrarios.

«Este arresto es una acción represiva que hiere los principios de la democracia y los derechos humanos», escribió Solidaridad para Delpedro Marhaen.