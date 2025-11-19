¡Reveló! La razón por la que El Rumi eligió a Syifa Hadju como su futura esposa, aparentemente…

Jacarta – Conexión el rumi Y Syifa Hadju Regresó al centro de atención pública después de que los dos se comprometieran oficialmente el 2 de octubre de 2025 en Suiza. El romántico momento de la propuesta marcó la seriedad de la joven pareja al dar el paso hacia el matrimonio.

Aunque la fecha de la recepción de la boda aún se mantiene en secreto, finalmente están comenzando a surgir varios detalles sobre la decisión de El Rumi de elegir a Syifa como su compañera de vida. ¡Vamos, desplázate más!

El segundo hijo de los músicos Ahmad Dhani y Maia Estianty explicó sus motivos cuando fue estrella invitada en el evento de Podkesmas.

Inicialmente, El Rumi dio una respuesta breve pero significativa cuando se le preguntó por qué estaba decidido a proponerle matrimonio a su amante.

«Porque ella es Syifa Hadju. Con todo su carácter, con todo lo que es», dijo El Rumi citando un vídeo en Instagram Podkesmas, el lunes 17 de noviembre de 2025.

Además, El Rumi comenzó a explicar con más profundidad sobre la figura de Syifa, lo que le dio confianza para caminar hacia el altar. El hermano menor de Al Ghazali admitió que Syifa no sólo era un buen socio, sino también una persona que trajo muchos cambios positivos a su vida, especialmente en asuntos espirituales.

«De hecho, la persona es buena, el niño es sincero y el niño también es diligente en la oración. Esto significa alguien que es obediente», continuó.

La cosa no terminó ahí, El Rumi también reveló que Syifa Hadju tuvo una gran influencia en su desarrollo religioso. El Rumi ha sentido estos buenos cambios desde que inició una relación con su amante.

«Y esto también puede llevarme a personas más religiosas», dijo El Rumi.

Este cambio positivo no sólo lo sintió El Rumi, sino también su familia.

Según él, la presencia de Syifa Hadju daba un buen aura que podían sentir las personas más cercanas a él.

«Hay muchas cosas positivas en la vida», afirmó El Rumi.

Incluso compartió la reacción de su familia cada vez que Syifa asistía a un evento familiar.

Aunque hace años que no están juntos, Syifa Hadju ha sabido adaptarse y es bien aceptada en la familia El Rumi.

«Es como cuando nos juntamos y decimos ‘Sí'», dijo El Rumi.

Para tu información, se sabe que El Rumi y Syifa Hadju se han vuelto cercanos desde principios de 2024. Su cercanía inicialmente estuvo oculta al público, pero con el tiempo los dos comenzaron a aparecer juntos en varias ocasiones. Su relación se volvió más seria cuando se los vio pasar tiempo frecuentemente con las familias del otro, una fuerte indicación de que los dos ya estaban pensando en un futuro juntos.