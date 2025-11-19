¡Reveló! La razón por la que el general de división Achmad Adipati estaba en las tierras en disputa de Jusuf Kalla resulta ser el hecho…

Jacarta – TNI El ejército se pronunció sobre la circulación de fotografías y relatos que afirmaban que el mayor general (Mayjen) del TNI Achmad Adipati Karna Widjaja se encontraba en el lugar de una disputa de tierras perteneciente a la familia de los vicepresidentes décimo y duodécimo de la República de Indonesia. Jusuf Kalla (JK), en el área metropolitana de Tanjung Bunga, Macasar.

El TNI negó inmediatamente la acusación de que el general apoyaba a uno de los partidos. ANUNCIO. El jefe del Servicio de Información del Ejército (Kadispenad), coronel Inf Donny Pramono, dijo que su partido había realizado aclaraciones internas.

Como resultado, la presencia del Jefe de Estado Mayor del Ejército, general del TNI Maruli Simanjuntak, en la zona fue puramente por asuntos personales y no estuvo relacionada con la ejecución de la disputa de tierras.

«Pero simplemente para asistir a una serie de eventos personales, como la bienvenida al jefe de policía de Sulawesi del Sur junto con sus colegas de Lemhannas, así como una reunión interna para discutir los planes de preparación para la reunión de los ex miembros de Makassar Denintel», dijo, citado el jueves 20 de noviembre de 2025.

Donny enfatizó que las fotos que circulaban en las redes sociales y que estaban vinculadas a la narrativa del «respaldo» eran información falsa. Casualmente, dijo, la actividad a la que asistió el mayor general Achmad Adipati tuvo lugar no lejos de la ubicación de las tierras en disputa.

«Todas estas actividades tuvieron lugar en un área que estaba ubicada cerca de un área que luego se convirtió en una preocupación pública», dijo.

Las investigaciones internas también confirmaron que el general de división Achmad Adipati nunca había entrado en la zona de ejecución ni había participado en el proceso de confiscación.

«Por lo tanto, la acusación de que el interesado apoya a una de las partes en el conflicto de tierras no es cierta», volvió a afirmar.

Anteriormente, el Ministro de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijo que su partido había escrito al Tribunal de Distrito de Makassar o al Tribunal de Distrito.

Esto está relacionado con el proceso de ejecución de tierras pertenecientes al vicepresidente 10 y 12 (Wapres), Jusuf Kalla (JK), que se sospecha que está siendo jugado por la mafia de la tierra.

Nusron dijo que esta polémica surgió porque había un proceso de ejecución que no había pasado por el proceso de constatación. El proceso de ejecución fue llevado a cabo por el tribunal debido a conflictos entre GMTD y otras partes.

«Así que hubo una ejecución judicial en conflicto entre GMTD y otra persona, de repente se ejecutó y el proceso de ejecución aún no había pasado por un proceso de constatación, uno de los métodos de constatación fue la nueva medición», dijo Nusron a los periodistas, citado el viernes 7 de noviembre de 2025.