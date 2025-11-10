¡Reveló! La razón por la que el calendario de lanzamiento de GTA 6 ahora está fijado para el 19 de noviembre de 2026

Jacarta – Juegos de estrellas de rock anunció oficialmente que Grand Theft Auto VI, juego Muy esperado por los fanáticos de todo el mundo, se lanzará el jueves 19 de noviembre de 2026.

En anuncio Oficialmente, el estudio se disculpó por los repetidos retrasos y explicó que este tiempo de desarrollo adicional era necesario para que el juego alcanzara el éxito. calidad la altura que los jugadores siempre esperan.

Se filtró la jugabilidad de GTA 6 Foto : Captura de pantalla de YouTube/MrBossFTW

Rockstar enfatizó que quieren asegurarse de que todos los aspectos del juego se completen bien, incluidos mapas expansivos, personajes complejos y tecnología de próxima generación, para que la experiencia de juego pueda satisfacer a los fanáticos.

Viaje liberar GTA VI ha experimentado varios retrasos. Inicialmente, se planeó que este juego se lanzara en el otoño de 2025. Luego, el calendario se cambió al 26 de mayo de 2026 y finalmente Rockstar anunció la fecha de lanzamiento final el 19 de noviembre de 2026.

Este retraso, aunque hará que los aficionados esperen más, es una decisión estratégica para garantizar que se mantenga la calidad y la satisfacción de los jugadores.

El motivo para elegir el 19 de noviembre de 2026 no sólo está relacionado con la calidad, sino también con la estrategia comercial. El lanzamiento a mediados de noviembre permite que este juego entre en el gran período de compras previo a las vacaciones de fin de año, por lo que se maximizará el potencial de exposición y ventas.

Además, esta fecha está dentro del año fiscal de la empresa matriz, Take-Two Interactive, lo que facilita su planificación financiera y estrategia de marketing.

Además de por motivos comerciales y de calidad, este retraso también está relacionado con el mantenimiento de la gran reputación de la serie Grand Theft Auto. La serie es ampliamente conocida por sus altos estándares de calidad y los fanáticos han estado esperando esta nueva secuela desde que se lanzó Grand Theft Auto V en 2013.

Al retrasar el lanzamiento, Rockstar muestra su compromiso de no sacrificar la calidad por el tiempo, asegurando que el juego esté realmente listo y esté a la altura de las altas expectativas que se han ido generando durante más de una década.

La reacción del público a este anuncio fue mixta. Muchos fanáticos se sienten decepcionados por tener que esperar más, pero la mayoría comprende que una calidad de juego perfecta requiere más tiempo.