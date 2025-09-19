¡Reveló! La razón del fiscal del fiscal estatal ya no defendía a Gibran en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta sobre el Diploma de Escuela Secundaria

Yakarta, Viva – Polémica de demanda civil sobre el diploma de escuela secundaria del vicepresidente Gibran rakabuming raka en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta (PN como) nuevamente robando la atención pública.

Leer también: El fiscal ya no está acompañado por Gibran para enfrentar una demanda de diploma de escuela secundaria, esta es la razón



Oficina del Fiscal General (ATRÁS) finalmente reveló las razones por las cuales Fiscal del fiscal estatal (JPN) ya no acompañó a Gibran en el juicio.

El jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la Oficina del Fiscal General, Anang Supriatna, explicó que la asistencia de JPN se brindó inicialmente porque la demanda se dirigió a la institución estatal, en este caso la Secretaría del Vicepresidente (Setwapres).

Leer también: Gibran está ausente de la inauguración de los ministros, este es el palacio que dijo



«Debido a que está dirigida a la institución estatal, existe una solicitud de asistencia legal dirigida a JPN. Para un poder especial, JPN puede estar presente en el juicio», dijo Anang citado por Antara.

Sin embargo, en el proceso de juicio, el peticionario enfatizó que la demanda era personal y dirigida directamente a Gibran como individuo, no como funcionario estatal. Esta condición hace que la posición legal de JPN ya no sea relevante.

Leer también: La concesión terminó, se esperaba que el camino de peaje CMNP fuera devuelto al país



«El panel de jueces argumenta que debido a que esta es una demanda personal, considerada la oficina de un fiscal, el fiscal del fiscal del estado de JPN, no tiene posición legal», dijo Anang.

Con esta decisión, JPN oficialmente ya no es un asesor legal de Gibran.

Se sabe que Gibran Rakabuming Raka junto con la Comisión General Electoral (KPU) fue demandada por un civil por un civil llamado Subhan Palal. La demanda está registrada en el caso número 583/PDT.G/2025/PN JKT.PST.

En su demanda, Subhan cuestionó las presuntas violaciones relacionadas con el Diploma de Escuela Secundaria Gibran utilizada al nominarse como vicepresidente en las elecciones de 2024.