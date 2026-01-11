¡Reveló! La práctica de ‘descuento’ de impuestos para los empleados del KPP del norte de Yakarta ya se ha llevado a cabo pero no ha sido detectada

«Las pruebas presentadas están en rupias por un valor de 793 millones de IDR; el efectivo es de 165.000 SGD o el equivalente a 2.160 millones de IDR. Las tres pruebas están en forma de metales preciosos que pesan 1,3 kg o valen 3.420 millones de IDR», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, el domingo 11 de enero de 2026.

El diputado interino de Aplicación y Ejecución del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, añadió un hecho sorprendente. Que no es y el dinero confiscado aparentemente procedía de una práctica similar llevada a cabo por el sospechoso en el caso anterior, pero que nunca fue descubierta.

«En este caso había metales preciosos y luego también otro dinero de los sospechosos (en ese momento todavía era sospechoso, sí, cuando fue incautado), esto fue admitido más tarde por los sospechosos. De hecho, también se obtuvo de lo mismo. Lo mismo pero en el pasado, por lo que de otros lugares. Así que no sólo de este PT WP. Así que de varios otros contribuyentes. Así que también fue parte de otro acto criminal, y es por eso que luego lo aseguramos», dijo Asep.

Anteriormente se informó que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) descubrió presuntas prácticas corruptas dentro de la Oficina del Servicio de Impuestos Intermedios (KPP) del Norte de Yakarta.

Los funcionarios fiscales sin escrúpulos supuestamente redujeron las obligaciones tributarias hasta en un 80 por ciento y pidieron a los contribuyentes tarifas fantásticas de hasta 8 mil millones de IDR. Este método fue revelado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) en el desarrollo de la Operación Arresto (OTT) que atrapó a funcionarios fiscales y consultores privados.

El diputado interino de Aplicación y Ejecución del Comité de Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, explicó que este caso comenzó cuando PT Wanatiara Persada (WP) presentó un informe sobre sus obligaciones del Impuesto sobre la Tierra y la Construcción (PBB) para el período impositivo de 2023 en septiembre a diciembre de 2025.

Debido a que tiene su sede en Yakarta, el informe fiscal de la empresa se envía al KPP Intermedio del Norte de Yakarta.

«Con base en este informe, el equipo de inspección del KPP Intermedio del Norte de Yakarta llevó a cabo una inspección para investigar posibles pagos insuficientes de PBB. Como resultado, se encontró un posible pago insuficiente de alrededor de 75 mil millones de IDR», dijo Asep el domingo 11 de enero de 2026.

Este hallazgo desencadenó una serie de negociaciones. PT WP presentó varias objeciones porque consideraba que el valor del déficit fiscal era inadecuado. Fue en ese momento cuando comenzaron a surgir acusaciones de prácticas sucias.

«De 75 mil millones de rupias a 15 mil millones de rupias. Eso significa que hubo una fuga por ahí o hubo negociaciones allí, regateos allí, una disminución de 60 mil millones de rupias. Perdió 60 mil millones de esa manera, o alrededor del 80 por ciento», dijo Asep.