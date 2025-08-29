¡Reveló! La figura del conductor del Brimob Rantis que era Lindas Affan Kurniawan

Yakarta, Viva – División Propam (Divpropam) La Policía Nacional reveló que la policía de Metro Jaya se sentó al personal que condujo a los vehículos tácticos (Rantis) Cuando se bloquea en un taxista de motocicleta en línea (ojol) El jueves 28 de agosto fue Bripka R.

«El conductor que condujo el vehículo, a saber, Bripka R», dijo el inspector General de Kadiv ProPam Polri Pol. Abdul Karim en el edificio Polri ProPam, Yakarta, viernes.

Karim reveló que había dos personal sentado en el asiento delantero de Rantis. Kompol C, dijo, se sentó al lado de la conducción Bripka R.

Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Mientras tanto, hay cinco personas sentados en los asientos traseros, a saber, Aipda R, Brigadier D, Bripda M, Bharaka J y Bharaka Y.

Karim dijo que la información se obtuvo después de que se llevó a cabo la etapa de identificación temporal.

«Este es el resultado temporal que hemos obtenido, que ha sido confirmado, y hemos confirmado», dijo.

Con respecto a la cronología y la sustancia del incidente, Karim dijo que la Policía Nacional Divpropam todavía estaba en la etapa de examen y aclaración para rastrearlo.

«Esta aclaración, por supuesto, pediremos información. No solo por presuntos infractores, sino también testigos o hechos de las personas que conocen el incidente», dijo.

Los siete miembros de la Policía Regional de Metro Jaya Satbrimob han estado decididos a violar el Código de Ética de la Policía.

Fueron colocados en una colocación especial (Patsus) durante los próximos 20 días, desde hoy hasta el 17 de septiembre de 2025.

Incidente de Rantis Brote chocando contra un conductor de OJOL llamado Affan kurniawan Tuvo lugar el jueves (8/28) Noche, después de que varios elementos de la comunidad que realizaron una manifestación en torno al complejo del Parlamento, Jakarta, fueron atropellados por la policía.

Como resultado, el caos se produce a varias regiones alrededor del complejo parlamentario, que van desde Palmerah, Senayan, hasta Pejponganan. El incidente de Rantis se estrelló contra el conductor de OJOL supuestamente ocurrió en la región de Pejonpongan.

El general de policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, transmitió una disculpa directamente a la familia Affan Kurniawan en el Hospital Cipto Mangunkusumo (RSCM), Yakarta.

«Expresamos condolencias y también nos disculpamos con la familia del difunto con respecto al desastre que ocurrió», dijo el jefe de la policía nacional, el viernes por la mañana. (Hormiga)