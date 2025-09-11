¡Reveló! La causa de la muerte del actor chino Yu es larga

VIVA – El mundo del entretenimiento chino está afligido por la partida de actores famosos, Yu MenglongCual morir El mundo a la edad de 37 años después de caer desde una altura hoy, jueves 11 de septiembre de 2025 hora local.

Esta triste noticia fue confirmada por su equipo de gestión a través de una declaración oficial en la plataforma de redes sociales de Weibo por la noche.

«Con una profunda tristeza, anunciamos que Yu Menglong, que amamos tanto, murió como resultado de caer desde una altura el 11 de septiembre

La noticia de la muerte de Yu fue sobresalir primero a través de una carga de paparazzi en Weibo por la mañana, lo que decía que el actor cayó de un apartamento en Beijing.

Aunque la carga fue eliminada, la información que circulaba decía que Yu asistió a una reunión con varios amigos la noche del 10 de septiembre.

Según los informes, entró en una habitación para descansar alrededor de las 2:00 de la mañana y cerró la puerta. Esta mañana, alrededor de las 06.00, sus amigos no pudieron encontrarlo, hasta que finalmente su cuerpo fue encontrado en la planta baja del edificio por un residente que inmediatamente contactó a la policía.

Los informes de Chengdu.cn dijeron que el gerente de vivienda de la escena confirmó el caso de la muerte debido a la caída de una altura, aunque las autoridades no podían confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

Otro paparazzi afirmó que el incidente ocurrió en el quinto piso, donde se encontró la red de la ventana en una condición desgarrada, y Yu murió instantáneamente después de caer.

¡Yu Menglong comenzó su carrera en la industria del entretenimiento a través de My Show! ¡Mi estilo! En 2007 y ganó popularidad a través de su papel como el Noveno Príncipe en el Drama Go Princess Go (2015).

También es conocido a través de sus papeles en Eternal Love (2017), The Legend of White Snake (2019), a su último drama, Feud (2025). Su partida dejó una profunda tristeza para los fanáticos y colegas en la industria del entretenimiento.

Las autoridades aún continúan la investigación para descubrir la cronología definitiva de este incidente, mientras que los fanáticos continúan transmitiendo condolencias a través de las redes sociales.