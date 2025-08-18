¡Reveló! La ambulancia comprada por MPOK Alpa para la mezquita se convirtió en su último vehículo

VIVA – Tristes noticias sobre su muerte MPOK ALPA El 15 de agosto de 2025, luego dejó un profundo dolor para su familia, parientes y fanáticos. Sin embargo, detrás de su partida, se reveló una historia de emoción que muestra cuán grande es la sinceridad del nombre del comediante es el verdadero nombre de Nina Carolina.

Antes de pasar, Mpok Alpa tenía un voto al que se refería, que era comprar una ambulancia para una mezquita cerca de su residencia. Destiny dijo de manera diferente, la ambulancia que dio fue el último vehículo en llevarlo al último lugar de descanso. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

MPOK ALPA. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

Esta historia fue compartida directamente por su esposo, Ajie Darmaji, en una entrevista. Dijo que MPOK Alpa había tenido el deseo de proporcionar ambulancias para las personas que rodean su casa. Ese deseo aparece cada vez que pasan por la mezquita.

«Oh, Allah, Pah, reza por Mama Times, para que más tarde haya anuncios, Fortune en Kek, respaldar al ingresar a Kek, Fortune sin problemas, rezar», dijo, imitando las palabras de MPOK ALPA citadas de YouTube Cumicumi el lunes 18 de agosto de 2025.

Cuando su esposo preguntó cuál era la razón, él respondió: «Esta es una mezquita, no hay ambulancia. Esperemos que podamos comprarla», continuó.

MPOK ALPA. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

La oración de MPOK Alpa finalmente se hizo realidad. En solo un mes, recibió una oferta publicitaria de un producto en televisión. La fortuna también llegó tan rápido. Al ver la fortuna, Ajie le recordó a su esposa el voto que había dicho.

«En ese momento, tenía un voto, tenía la intención así, si pudiera comprar una ambulancia como esa. Eso no es comer dinero, comprar ambulancias. El resto si todavía hay el resto, comprar una alfombra. Si hay una ambulancia en la mezquita, ahora compramos una alfombra como esa», dijo Ijie.

MPOK Alpa también cumplió su promesa. Compró la ambulancia e incluso dio una alfombra y cúpula a la mezquita alrededor de su casa.

«Esta es una ambulancia especial para los residentes en Ciganjur, especialmente para las personas enfermas, las personas quieren dar a luz, luego el cuerpo». En un tono de broma, agregó: «También hay si quieres usar la invitación si no se avergüenza».

Las palabras de Mpok Alpa cuando la ambulancia entregada también fue presenciada por uno de los clérigos alrededor de su casa. Además de bromear, también entregó una oración que ahora suena como una corazonada.

«También un día también usaré esto, esta ambulancia se usará», dijo MPOK ALPA antes de que falleciera y nadie lo hubiera pensado, las palabras se hicieron realidad.

Cuando MPOK ALPA murió El mundo, la ambulancia que compró era un vehículo que lo llevó a su último lugar de descanso.

«Así es, ayer a su último lugar de descanso, usó una ambulancia que se entregó», dijo Ajie.