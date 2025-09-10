¡Reveló! La agencia no puede obtener una cuota especial de Hajj si no deposita dinero en el Ministerio de Religión.

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) reveló que la agencia de viajes del Hajj no obtendría Haji soñando Específicamente, como de la cuota de Hajj adicional en 1445 Hijri/2024 AD, si no deposita algo de dinero a los funcionarios del Ministerio de Religión (Ministerio de Religión).

«Entonces, ese es un acto de arbitrariedad. A veces pidiendo algo afuera. Si no se da, sí, más tarde, la cuota del hajj no puede obtener», dijo el diputado interino de la aplicación y ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Jakarta, martes 9 de septiembre, 2025.

ASEP dijo que la agencia de viajes del Hajj en Indonesia dependía mucho del Ministerio de Religión para obtener una cuota especial del Hajj.

Diputado interino para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)