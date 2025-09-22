¡Reveló! Imágenes de CCTV de ‘miembro’ que venció a los empleados de Zaskia Adya MECCA

VIVA – Zaskia Adya Meca Buscando personas sin escrúpulos que hayan golpeado con sus empleados llamados Faisal que llevaban al niño a la escuela. El lunes por la mañana, Zaskia Adya La Meca reveló el incidente de ataque contra Faisal supuestamente llevado a cabo por una persona que afirmaba ser un «miembro».

Leer también: Zaskia Adya La Meca reveló que los perpetradores que hicieron que sus empleados ingresen al hospital



Finalmente, el hombre que llevó a cabo la paliza fue revelado a través de imágenes de CCTV obtenidas por Zaskia. Visto a un hombre que montaba una moto automática rosa vino desde la dirección opuesta. En la grabación, el hombre con el casco rosa parecía emocional e inmediatamente atacó a los empleados de Zaskia para caer de la moto.

Potri Zaskia, Kala, que estaba en el asiento trasero, se mudó inmediatamente después de ver a sus empleados involucrados en una conmoción.

Leer también: El empleado de Zaskia Adya Meca fue atacado por un ‘miembro’, cuello a la cabeza



«Alhamdulillah, ya obtuve el CCTV, ya terminado Post Mortem e informes de la policía. Gracias por toda la ayuda y la atención de los amigos. No dejes de ser tocado por sentir muchos que quieren ayudar», dijo Zaskia Adya Meca en Instagram Story, citado el lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: Desesperado por entrar en medio de una demostración caótica, Zaskia Adya La Meca: ¡muchas víctimas!



Zaskia Adya La Meca espera que las personas que hagan la paliza con Faisal sean inmediatamente responsables y se disculpen. Para no olvidar, también agradeció a varias personas en el lugar que habían ayudado a Faisal y Kala.

«Esperemos que los cascos MAS y las motos rosadas puedan ser amigables con Faisal pronto, gracias a muchos hermanos de estacionamiento de chaleco naranja y taxis de motocicletas que ayudaron a detener la paliza antes. También la madre de porridear que pintó a Kala», concluyó.

Este trágico evento comenzó el lunes por la mañana e inmediatamente robó la atención de la comunidad en general después de que Zaskia publicó su historia completa en su perfil personal de Instagram. El incidente no solo dejó la lesión del cuerpo a la víctima, sino que también dejó una profunda cicatrices en el alma de la princesa Zaskia que fue testigo de todo directamente.

Basado en la historia entregada por Zaskia, la víctima llamada Faisal en ese momento estaba realizando una rutina diaria como conductor introductorio de su hija, cuando Madali Bramantyo, a la escuela. Condujeron desde el área de Ampera en una motocicleta.

Mientras conducía una motocicleta, Faisal se vio obligado a suprimir la bocina para disipar la colisión con un motociclista que cruzó desde el lado opuesto. Desafortunadamente, este paso de precaución en realidad despertó la ira de la persona.

El hombre que montaba una motocicleta rosa parecía estar ofendido por el sonido de la bocina. Inmediatamente giró su vehículo y bloqueó la carretera faisal bruscamente. Sin dudarlo, los perpetradores golpearon faisal hasta que salió de la moto y enviaron golpes feroces. Faisal se tambaleó hasta que se derrumbó al asfalto, luego los perpetradores lo atacaron repetidamente.

No solo eso, el casco protector que llevaba fue aplastado debido a la extrema dureza. En medio del caos, Kala, que en pánico, fue protegido con éxito por un comerciante de gachas de médula local, que rápidamente actuó para salvar al niño de un riesgo adicional.

Ahora, Faisal está en tratamiento grave en las instalaciones médicas para la recuperación total, mientras que cuando sigue luchando con síntomas de trauma que necesitan asistencia intensiva de sus padres.

Zaskia también mencionó que los perpetradores fueron arrestados por residentes que vieron el incidente. Sin embargo, la situación se revirtió cuando el autor gritó que era un «miembro», un término que a menudo se refiere a posiciones en el campo de la seguridad o los agentes de la ley.