Reveló Iis Dahlia, Mpok Alpa había sentido esta corazonada la noche antes de morir

Yakarta, Viva – No muchos compañeros artistas saben sobre el cáncer de seno sufrido MPOK ALPA. Porque, el comediante era deliberadamente un secreto del público.

Sin embargo, Sworddut Iis dahlia Meniadi Una de las personas más cercanas que sabían sobre la enfermedad de MPO ALPA, además de Raffi Ahmad, Irfan Hakim y Billy Syahputra. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

No solo sabiendo sobre la enfermedad, Iis Dahlia también contó sobre la corazonada que el fallecido una noche antes MPOK ALPA murió.

«Malem se ha sentido bien.

«Mi amigo dijo» ¿Quiere eliminar el apodo de uñas, está este (puede)? Luego dije «Hay, pero ¿por qué es una noche como esta?» preguntó Iis Dahlia sorprendido.

Después de eso, finalmente, IIS Dahlia envió a su amiga al hospital donde MPOK ALAP fue atendido para liberar las uñas.

«Porque él fue la última vez que era azul, una antigua quimioterapia, por lo que no quería mirar la televisión azul azul», dijo IIS.

No solo las uñas que se vuelven azules, según IIS, el cabello y las plumas en todo el cuerpo de MPOK Alpa también se caen debido a la quimioterapia.

«Así que todo se cayó, como las pestañas también. Entonces, toda la noche fue lanzada, el viernes por la noche fue liberado. Hasta que se fue (murió), ya está limpia, la condición de su cuerpo no tiene cosas que se adhieran», dijo IIS.

IIS explicó que el incidente ocurrió el jueves por la noche, donde MPOK Alpa murió el viernes por la mañana, 15 de agosto de 2025. IIS también reveló la condición de MPOK ALPA el jueves por la noche.

«La condición está hablando pero ya está rota. Porque el cáncer se ha propagado) a los pulmones», concluyó Iis Dahlia.