¡Reveló! Identidad de 7 Brimob en Barracuda Death Lindas Ojol hasta la muerte, hay un rango de Kompol

Yakarta, Viva – Polri reveló la identidad del miembro Brote En el auto barracuda que se ejecuta sobre un taxi en motocicleta en línea (ojol) hasta la muerte.

Son Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D. Los siete oficiales ahora están experimentando un examen estricto en la sede de Brimob Kwitang por la sede de la Policía de Divpropam y el Brimob de la Policía Nacional.

«Los perpetradores han sido asegurados, siete personas», dijo el jefe del profesional de la Policía y la División de Seguridad del Inspector General de la Policía Abdul karimViernes 29 de agosto de 2025.



Mako Mako Brimob Kwitang Ojol Mass

Abdul Karim admitió que todavía era explorado que condujo el rantis durante el incidente. El séptimo rol continúa siendo investigado. La víctima de OJOL fue asesinada, se sabía que las iniciales AK tenían 22 años.

«Todavía estamos explorando quién sigue conduciendo que todavía exploramos. Todavía no podemos saber. Lo que está claro es que estas 7 personas están en un vehículo. Estamos explorando el papel de cómo esto todavía está bajo inspección», dijo.

Anteriormente informó, se dijo que Viral en las Noticias de las Redes Sociales de las Noticias de Motorcycle Taxi Online fue golpeada hasta que un automóvil Barracuda Brimob.

Uno de ellos fue publicado por la cuenta X @Nchupakabr50581. El hombre en la chaqueta de Ojol fue aplastado durante la manifestación en el parlamento indonesio que condujo al caos. Todavía no se sabe si el destino del hombre murió o no.

«Ojol fue golpeado por un automóvil Brimob», como se cita de la cuenta, jueves 28 de agosto de 2025.

Según el video recibido, el incidente comenzó cuando el automóvil táctico quería dispersar las masas caóticas y chocarse con las autoridades. El auto dividió la masa de la masa para dispersarlos.

Fue entonces cuando había un hombre en la chaqueta de Ojol golpeado. El auto se detuvo por un momento. Sin embargo, entonces el hombre parecía ser aplastado. Al ver esto, las masas que inicialmente se escaparon tenían miedo de ser perseguidos en lugar de perseguir el automóvil y dañarlo.