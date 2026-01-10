¡Reveló! ICW recordó una vez al Ministerio de Educación y Cultura sobre la adquisición de Chromebooks

Jacarta – Vigilancia de la corrupción en Indonesia (ICW) y el Comité de Vigilancia de la Legislación de Indonesia (Kopel), ya han emitido advertencias al Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministerio de Educación y Cultura) RI, para el proyecto de adquisición de portátiles Chromebook. Sin embargo, este proyecto todavía lo llevaba a cabo el Ministerio de Educación y Cultura en la era del Ministro. Nadiem Makarim.

Esta advertencia se transmitió en un texto que compilaron y titulado ‘Cuestionamiento de la adquisición de equipos de TIC para la digitalización de la educación’ en septiembre de 2021, que se publicó en el sitio web oficial de ICW.

El ex investigador de ICW, Dewi Anggraeni, confirmó que ICW efectivamente había preparado una advertencia sobre oportunidades de corrupción en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook. Según él, ICW también lo transmitió directamente al Ministerio de Educación y Cultura, pero el proyecto aún estaba en curso. Sin embargo, Dewi no estaba dispuesta a dar explicaciones en detalle porque ya no era parte de ICW en ese momento.

En el sitio anticorruption.org, el Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia ha iniciado un programa de digitalización de la educación desde 2019. Este programa requiere la disponibilidad de instalaciones e infraestructura de apoyo adecuadas, como acceso a Internet y dispositivos tecnológicos. Sobre esta base, el gobierno ha hecho del apoyo a la digitalización de la educación una de las actividades estratégicas del presupuesto presupuestario de 2021, tanto en el presupuesto de educación como en el desarrollo del sector de la tecnología, la información y las comunicaciones (TIC).

En ese momento, el Ministro de Educación Nadiem explicó que en 2021 el gobierno había presupuestado 3,7 billones de rupias para gastar en equipos de TIC. El presupuesto se asignó con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura de 1,3 billones de IDR (35%) y los 2,4 billones de IDR restantes (65%) del Fondo de Asignación Especial (DAK) para educación física. No sólo eso, también se asignarán 1,4 billones de rupias del presupuesto de educación en el puesto del Fondo de Incentivos Regionales (DID) para apoyar la digitalización de la educación.

Los planes de gastar en la adquisición de equipos TIC, especialmente computadoras portátiles, finalmente provocaron una polémica. Además del presupuesto nominal relativamente grande que se asigna en medio de otras necesidades urgentes para los servicios educativos, también está en el punto de mira la selección de proveedores y las especificaciones de las computadoras portátiles en las que gastará el Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo, la selección del sistema operativo Chrome OS y la necesidad de cumplir con las disposiciones de TKDN.

Además de eso, ICW y Kopel Indonesia también recordaron la cuestión de la preparación para el acceso a Internet y electricidad en ciertas áreas de Indonesia, especialmente en las áreas del Frente, Remota y Marginadas (3T). Según datos del Ministerio de Comunicación e Información de junio de 2020, había 12.548 aldeas a las que Internet no había llegado.