¡Reveló! Extraño momento en el que un terapeuta de 14 años fue encontrado muerto en Pejaten, mientras miraba a su alrededor para evitar las cámaras de seguridad.

Jacarta – La policía revela los momentos finales. terapeuta spa con las iniciales RTA (14), antes de ser encontrado muerto en un terreno baldío en el área de Pejaten, Pasar Minggu, en el sur de Yakarta.

Basado grabación cámara circuito cerrado de televisión (circuito cerrado de televisión) en el lugar mostró a RTA yendo y viniendo a baño con movimientos sospechosos. La joven parecía nerviosa, incluso tratando de evitar el foco de la cámara.

«Parecía distraído, como si supiera que había una cámara. Iba y venía al baño varias veces mientras intentaba salir del área de monitoreo de CCTV», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el subcomisionado de policía Ardian Satrio Utomo, el viernes 10 de octubre de 2025.

En ese momento, no se registró que nadie más estuviera cerca de la víctima en ese momento. «Según la grabación está solo. Pero la investigación no se ha detenido, todavía estamos investigando si hay otras partes involucradas», dijo.

La policía sospecha que, antes de ser encontrado muerto, RTA había atravesado el techo del desorden donde vivía y se había trasladado al edificio contiguo. Se sospecha fuertemente que la víctima cayó desde una altura.

«Aún estamos investigando si se cayó él mismo o si hubo otros factores. Todavía estamos esperando los resultados de la autopsia del hospital», dijo Ardian.

Anteriormente se informó que una mujer cuya identidad aún no se conoce fue encontrada muerta en un terreno baldío detrás del edificio Tiki en el área de Pejaten, Pasar Minggu, en el sur de Yakarta.

Sucedió hoy alrededor de las 05.00 WIB. Este hallazgo fue confirmado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Ardian Satrio Utomo.

«Así es (se encontró el cuerpo de una mujer)», dijo el jueves 2 de octubre de 2025.

Después de una mayor investigación, se sospechó que la víctima era terapeuta. Sin embargo, la policía no especificó dónde trabajaba habitualmente.

«Correcto (terapeuta)», dijo.