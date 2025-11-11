¡Reveló! Estudiante de secundaria en Purwakarta asesinado por un estudiante porque se negó a tener una relación íntima

Purwakarta, VIVA – La policía finalmente reveló el motivo detrás del sádico asesinato de una estudiante de secundaria llamada Jesika (15 años), cuyo cuerpo fue encontrado en el canal de riego de la aldea de Bojong Loa, distrito de Plered, regencia de Purwakarta, el 18 de octubre de 2025.

Lea también: ¿Arhan y Azizah ya no tienen intimidad desde 2024? Estos son 5 beneficios de las relaciones marido-mujer para los futbolistas



Los resultados de la investigación de la policía de Purwakarta indicaron que la víctima fue asesinada por el perpetrador porque se negó a tener relaciones sexuales.

El autor del crimen se llamaba Ardiyana Akmal (23 años), estudiante de una universidad privada de Purwakarta. Sólo hizo una reverencia cuando lo llevaron al lugar de la conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Purwakarta.

Lea también: Casada con Jason Irwan, actor LGBT, Hetty Wijaya admite que no se ha acostado con él en 9 años



Ante los investigadores, Ardiyana admitió que lamentaba sus acciones al violar y matar a la víctima.



El estudiante que asesinó a un estudiante de secundaria fue arrestado por la policía

Lea también: No solo una, se dice que el hermano de BLACKPINK Jisoo suele acostarse con otras mujeres cuando su esposa está embarazada.



«Lamento mis acciones al matar y violar a la víctima», dijo Ardiyana Akmal ante la policía.

Los resultados de la escena del crimen (TKP) y la autopsia revelaron que la víctima murió de forma no natural. Sufrió violencia con un objeto contundente en el cuello que le provocó problemas respiratorios y falleció.

Según los resultados de la investigación, la policía señaló a Ardiyana Akmal como el perpetrador. Se sabe que su casa no está lejos del lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima. Fue arrestado dos días después del descubrimiento del cuerpo de Jesika e inmediatamente nombrado sospechoso.

Las investigaciones policiales revelaron que la víctima y el perpetrador recién se conocieron a través de las redes sociales a principios de octubre de 2025. El día del incidente, el perpetrador recogió a la víctima en la casa de su amigo después de actividades de trabajo en grupo y luego la llevó a la casa del perpetrador por la tarde.

Sin embargo, cuando el perpetrador le pidió a la víctima que tuviera relaciones sexuales, ésta se negó. Esta negativa enloqueció tanto al perpetrador que asfixió a la víctima hasta que quedó inerte y luego la violó. La víctima finalmente murió en el acto.

Después de dejar el cuerpo de la víctima en su habitación durante varias horas, el perpetrador se llevó el cuerpo de la víctima en una motocicleta alrededor de la una de la madrugada. El cuerpo de Jesika fue arrojado en un canal de riego no lejos de la casa del perpetrador.

El jefe de policía de Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danurjaya, explicó que el perpetrador no atrajo a la víctima ni tenía una orientación sexual desviada.

«El perpetrador no atrajo a la víctima cuando le pidió que lo conociera, y el perpetrador tampoco tenía una orientación sexual desviada. Sin embargo, el perpetrador tenía la intención de tener relaciones sexuales cuando conoció a la víctima», explicó AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danurjaya.