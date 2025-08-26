¡Reveló! Esto es lo que Azizah Salsha hizo antes de la decisión de divorcio, internautas: parece celebrar ser viuda

Tangerang, Viva – Noticias de divorcio para futbolistas del equipo nacional indonesio, Pratama Arhancon su esposa Azizah salshaFinalmente, fue decidido por el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 25 de agosto de 2025.

Aunque el juicio de divorcio se llevó a cabo en un Verstek o sin la presencia del acusado, la decisión aseguró la casa de la joven pareja que se casó en 2023 y luego terminó oficialmente. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Se ha decidido sin la presencia del acusado», dijo Sholahudin, portavoz del Tribunal Religioso de Tigaraksa.

Afirmó que desde el principio, tanto Arhan como Azizah nunca habían estado presentes directamente en el juicio y solo designaron un asesor legal para representarlos.

Pero no menos consumir la atención del público es la actitud de Azizah Salsha antes de la audiencia de veredicto. Dos días antes de que se retirara la decisión del divorcio, Azizah fue visto en realidad asistiendo a la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga, la actriz Yoriko Angeline, el 23 de agosto de 2025.

El momento se reveló a través de la carga del video de Tiktok de su mejor amigo, Anya Erica, quien mostró que Azizah parecía alegre para bailar con sus amigos. La hija del miembro de DPR RI, Andre Rosiade, incluso parecía encantadora con toda la ropa negra según el tema de la fiesta celebrada en un restaurante de lujo.

Su sonrisa llena de sonrisas hizo que el público fuera más asombrado, considerando que la demanda de divorcio de Arhan se había ingresado desde el 1 de agosto de 2025 y el proceso legal estaba en curso.

Comentarios negativos

En lugar de cosechar simpatía, la aparición de Azizah en la fiesta de cumpleaños en realidad invitó a la blasfemia de los ciudadanos. Muchos juzgan su actitud demasiado relajada en medio del caos del hogar.

«¿Cómo podría Arhan realmente destruir, incluso llegó al cumpleaños como nada!» dijeron internautas.

«Parece que está muy celebrando ser viuda», dijo otro.

«Zize es tan relajado», agregó el ciudadano.

El hogar termina, el público todavía tiene curiosidad

El divorcio de Arhan y Azizah se ha convertido en una conversación candente desde que se escuchó la noticia de la demanda a principios de agosto de 2025. Ahora, después de divorciarse oficialmente, la actitud relajada de Azizah en medio del proceso de separación fortaleció cada vez más la curiosidad pública sobre cómo respondió realmente al divorcio con el establo principal del equipo nacional.