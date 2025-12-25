¡Reveló! Este es el significado del cuadro de un hombre perteneciente a Aura Kasih que recientemente se volvió viral

VIVA – En medio del tema de la supuesta infidelidad entre Aura Kasih Y Ridwan KamilEl público quedó impactado por el cuadro realizado por el cantante. Los internautas han interpretado la pintura como una representación de la figura de Ridwan Kamil.

La pintura representa a un hombre vestido con ropa oscura. Sin embargo, la cabeza en el cuadro no está representada claramente, sino sólo con pinceladas de colores.

Hace varios años, Aura Kasih subió este cuadro a su cuenta de Instagram. Sin embargo, sólo ahora la leyenda que escribió en ese momento ha despertado la curiosidad del público.

«La relación es como construir una casa. Constrúyela bien o se derrumbará… Tú eliges. (Las relaciones son como construir una casa. Constrúyela bien o se derrumbará. Tú eliges)», decía la leyenda en la carga de Instagram de Aura Kasih hace algún tiempo.

En medio del caos por la pintura, resultó que Aura Kasih había dado una explicación sobre el significado de la pintura. Este momento ocurrió cuando Raffi Ahmad y Mpok Alpa visitaron la residencia de Aura Kasih.

Raffi preguntó sobre el significado de la pintura realizada por Aura Kasih. Aura Kasih explicó en ese momento que la pintura representaba a un hombre en toda su complejidad.

«¿Qué es esto? La gente no tiene cabeza, ¿significa eso que la gente no tiene cerebro? ¿O qué?», ​​preguntó Raffi Ahmad, citado en un vídeo subido a la cuenta de TikTok @3aura.kasih, el jueves 25 de diciembre de 2025.

«Este es un hombre con todas sus complicaciones», respondió Aura Kasih.

Raffi también volvió a preguntar qué quería decir Aura Kasih sobre los hombres complicados. Aura Kasih enfatizó que los hombres son de hecho las criaturas más complicadas de esta tierra.

«Este es un hombre con todas sus complicaciones, ¿crees que este hombre es complicado?» preguntó Raffi Ahmad.

«Ah, es complicado, es complicado», dijo Aura Kasih con firmeza.

El videoclip inmediatamente provocó comentarios en los usuarios de las redes sociales. Muchos de ellos solo dejaron comentarios en forma de emoticones de sorpresa, pero también hubo quienes se mostraron sarcásticos.

«Realmente no tiene cerebro», bromeó un internauta.

«Esas caras de pánico», bromeó otro cuando vio la expresión complicada de Aura Kasih.