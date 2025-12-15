¡Reveló! Esta es la razón por la que Yuka cambió el nombre de Jule en los contactos de su celular y fue sospechosa de hacer trampa.

VIVA – Razón Yusman Kusuma alias Yuka cambiar nombre Navidad Los contactos de su teléfono móvil finalmente fueron revelados al público. Esta simple decisión resultó ser el principal detonante del surgimiento de diversas especulaciones, incluida la cuestión de la supuesta infidelidad que fue ampliamente discutida en las redes sociales.

Lea también: Se revela el número de WhatsApp de Jule, este internauta es víctima del objetivo equivocado



A través de un video aclaratorio subido a TikTok, Yuka explicó que este paso no lo dio sin motivo, aunque admitió que su método fue incorrecto y generó grandes malentendidos, especialmente con su pareja, Aliyah Balqis o conocida familiarmente como Aya. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Yuka finalmente abre su voz y niega los rumores de tener una aventura con Jule



Desde el principio, Yuka enfatizó que el cambio de nombre de contacto no estaba relacionado con una relación ilícita. Considera que es necesario explicar el problema real para que el público no siga juzgando basándose únicamente en suposiciones.

Este problema surgió porque muchos internautas resaltaron el nombre de contacto de Jule en el teléfono celular de Yuka, lo que Aya consideró algo extraño. Yuka no negó el hecho de que efectivamente había cambiado el nombre de contacto de Jule.

Lea también: LO MÁS POPULAR: La esposa de Dito Ariotedjo hace una historia sobre Davina Karamoy, prueba del supuesto romance de Jule con Yuka



«En cuanto a la pregunta que surgió ayer sobre mi cambio del número de contacto en mi teléfono, sí, admito que es cierto», dijo abiertamente citado en TikTok @yusmankusumaa el lunes 15 de diciembre de 2025.

Sin embargo, inmediatamente enfatizó que la decisión no tenía nada que ver con el tema de la infidelidad como lo afirmó Aya.

«Pero necesito aclarar esto, no es porque haya una relación extraña ni nada por el estilo», dijo Yuka.

Además, Yuka reveló que la razón era porque Jule se encontraba actualmente en el centro de atención pública negativa. Le preocupa que pequeños cambios puedan provocar prejuicios en el entorno.

«La razón por la que cambié el nombre del contacto fue porque sabía desde el caso de ayer que el nombre de Jule era menos bueno. No quiero que la gente piense de todo tipo o acuse sin conocer el contexto», dijo.

Según Yuka, este paso fue puramente una decisión personal que pensó que podría calmar la situación, aunque el resultado fue el contrario.

En el vídeo, Yuka también reitera que su relación con Jule es sólo amistad. Esta declaración también sirve como refutación a las acusaciones de una relación especial que circulan ampliamente en las redes sociales.