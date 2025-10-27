¡Reveló! Esta es la razón por la que Pecco Bagnaia se retiró del MotoGP de Malasia

VIVA – Francesco “Pecco” Bagnaia tuvo un fin de semana amargo en el evento Moto GP Malasia 2025 tras tener que retirarse antes carrera carrera principal en el Circuito de Sepang. El piloto principal del Ducati Lenovo Team había mostrado un rendimiento brillante en el entrenamiento y en la carrera al sprint, pero sus esperanzas se vieron frustradas debido a problemas prohibición espalda inesperada.

Ahora, los fabricantes de neumáticos Michelin finalmente dio una explicación oficial sobre la causa de los desperfectos sufridos en la moto del bicampeón del mundo.

«Detectamos un agujero en el centro del neumático trasero», afirmó el director de Dos Ruedas de Michelin Motorsports, Piero Taramasso, citado por VIVA de Chocar Lunes 27 de octubre de 2025.

«Pecco sintió que la moto empezaba a comportarse de forma extraña. Cuando entró, comprobamos que la presión estaba entre 0,6 y 0,7 bares», añadió.

Como resultado de este agujero, la presión de los neumáticos cayó drásticamente por debajo de 0,7 bar, a pesar de que el límite de seguridad operativa para MotoGP está en el rango de 1,8 a 1,9 bar. Una presión demasiado baja hace que el neumático pierda estabilidad y tracción, especialmente en curvas de alta velocidad como las de Sepang.

Un comienzo perfecto para una carrera termina en un desastre

Bagnaia empezó el GP de Malasia con mucha confianza. Después de parecer dominante en la sesión de clasificación, consiguió con éxito la pole position e incluso ganó la carrera al sprint del sábado. Su estrategia parece madura, eligió una combinación de neumáticos delanteros medios y neumáticos traseros blandos, una combinación que también utilizan otros corredores de alto nivel.

Sin embargo, en la carrera principal del domingo la situación cambió drásticamente. Aunque lideraba en las primeras vueltas, su rendimiento decayó lentamente. Pecco parecía perder tracción en las curvas rápidas y su velocidad disminuyó sin motivo aparente.

Finalmente, en la vuelta 18, decidió entrar en boxes y retirarse de la carrera, aunque en ese momento todavía estaba en tercera posición.

A consecuencia de este incidente, Bagnaia perdió puntos importantes en la clasificación. Antes del GP de Malasia ocupaba el tercer puesto, muy por detrás de Marco Bezzecchi y Jorge Martín. Sin embargo, al no poder terminar, su posición se desplazó al cuarto lugar, debilitando sus posibilidades de luchar por el título mundial de 2025.