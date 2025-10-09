¡Reveló! Esta es la razón por la que la policía finalmente concedió la suspensión de la detención a la TikTokers Figha Lesmana

Jacarta – La Policía Regional de Metro Jaya reveló las razones. la suspensión de la detención TikToker Figha Lesmana. Así lo reveló el jefe de la policía regional de Metro Jaya, inspector general de policía, Asep Edi Suheri.

Lea también: Pond Metro Jaya utiliza los distritos atractivos de TikText



Explicó que la decisión se tomó luego de pasar por un profundo estudio jurídico y considerar una serie de aspectos importantes, tanto desde el punto de vista humanitario como investigativo. Según él, desde el punto de vista humanitario, investigador cree que Figha merece una suspensión porque es madre de un niño pequeño.

«La primera consideración es el aspecto humanitario. La persona en cuestión es una madre que tiene un hijo pequeño», dijo el jueves 9 de octubre de 2025.

Lea también: ¡Qué vergüenza! Captan al hijo del exalcalde de Cirebon quitándose los zapatos en una mezquita





La lástima del Instituto Metro Jaira.

Mientras tanto, desde el lado de la investigación, Irjen Asep dijo que todo el proceso de examen de Figha se ha llevado a cabo de manera óptima. Se le consideró cooperativo y respetó los procedimientos legales durante el examen.

Lea también: El informe de Erika Carlina sobre Polda Metro Jaya aumenta la investigación, ¿DJ Panda se convertirá en sospechoso?



«Se ha obtenido toda la información requerida por los investigadores. La persona interesada también coopera y respeta los procedimientos legales», afirmó.

El inspector general Asep enfatizó que la decisión de suspender la detención era una manifestación de una aplicación de la ley humana y justa.

«La Policía Nacional continúa haciendo cumplir la ley de manera profesional y basada en los principios de justicia humanitaria», afirmó.

Anteriormente se informó que la figura de TikTokers Figa Lesmana era sospechosa tras contenido provocativo que invitaba a estudiantes y universitarios a salir a las calles en acción La manifestación acabó en caos en Yakarta, a finales de agosto de 2025, y su detención fue suspendida.

«Ese es un investigador de la Dirección General de Investigación Criminal Policía Metro Jaya «Hemos suspendido y detenido al sospechoso de FL», dijo el jefe de policía regional de Metro Jaya, inspector general de policía Asep Edi Suheri, el jueves 9 de octubre de 2025.

Para tu información, la TikTokers Figha Lesmana ahora tiene que lidiar con la policía. Fue detenido por la policía de Metro Jaya tras un contenido provocativo que invitaba a estudiantes y universitarios a salir a las calles en una manifestación que acabó en caos en Yakarta, a finales de agosto de 2025.

«FL (administrador de la cuenta T @FG, función con las redes sociales en vivo invita a los estudiantes a venir el 25 de agosto de 2025», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Ade Ary Syam Indradi, el jueves 4 de septiembre de 2025.

No es broma, se dice que la carga de Figha ha sido vista hasta 10 millones de veces. En su contenido, no solo llama a los estudiantes de escuelas vocacionales y universitarias a actuar, sino que también invita a personas influyentes a unirse para hablar. De hecho, habló en voz alta sobre la disolución de la RPD e instó al Ministro de Finanzas Sri Mulyani a dimitir.