¡Reveló! Esta es la razón de la primera demanda de divorcio, Andre Taulany no fue aceptada por el tribunal.

VIVA – Noticias de demanda de divorcio Andre Taulanán De vuelta en el foco público. Sin embargo, lo que atrajo la atención esta vez fue la explicación de su abogado, Fahmi Bachmid, relacionado con la primera demanda de divorcio de Andre en 2024 que había sido ampliamente reportada «rechazada» por el tribunal.

Leer también: Esta es una lista de activos demandados por Erin a Andre Taulany



Respondiendo a esto, Fahmi Bachmid afirmó que el término «rechazado» no era completamente apropiado. Explicó que la primera demanda de divorcio presentada por Andre con mayor precisión era «no aceptada» porque de hecho había requisitos que no se han cumplido. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Me opuse a la oración rechazada, nadie fue rechazado. Esta demanda nunca fue rechazada, esta demanda no fue aceptada porque de hecho hubo regulaciones de la Corte Suprema que no se cumplieron en el caso de 2024», explicó, citado del evento Rumpi el jueves 14 de agosto de 2025.

Leer también: Fahmi Bachmid Llame a Erin Taulany demanda a Andre Taulany con respecto al tesoro



La causa de la demanda no es aceptada



Abogado Fahmi Bachmid Foto : Instagram/fahmibachmid_advokat

Leer también: Andre Taulany Gran quiero divorciarme: sufro



Según Fahmi, una de las condiciones establecidas en la circular de la Corte Suprema es una pareja que quiere divorciarse debe haber separado una residencia mínima durante al menos seis meses. Este requisito no se cumplió en la primera demanda de Andre.

«Si no se cumple hasta que mueras, no podrás solicitar el divorcio», dijo.

Por lo tanto, la primera demanda en 2024 fue «no aceptada», no «rechazada». Después de ahora, Andre y su esposa han separado las casas durante más de seis meses, nuevamente solicitó el divorcio.

La controversia del niño fue llevada a la corte



Andre Taulany y dos de sus hijos. Foto : Instagram @andreastaulany.

Ahmi también destacó la existencia de niños traídos al juicio para ser testigo. Consideró esto para violar el estado de derecho y la moral.

«Ningún niño puede entrar en un conflicto doméstico y eso no está permitido. Los niños no dicen a sus padres», dijo.

Fahmi incluso llamó a la acción como una forma de indiferencia a la psicología psicológica del niño, lo que enojó al juez en el juicio.

Andre está divorciado

Andre mismo afirmó haber estado decidido a terminar con su hogar. Esto fue como reveló Fahmi al imitar las palabras de Andre al juez.

«Estoy a favor de Dios, declaro que quiero divorciarme, ya no puedo … esto debe terminar para que el sufrimiento ya no me prolongado me haga sufrir», dijo imitando a Andre. .

Se dijo que los esfuerzos de mediación facilitados por el tribunal habían fallado, de modo que el proceso de divorcio continuaría. Con el cumplimiento de los requisitos legales esta vez, se espera que la demanda de divorcio de Andre Taulany pronto se procese sin los mismos obstáculos que antes.