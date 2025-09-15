¡Reveló! Esta es la causa de la muerte de los niños elefantes de la danza

Pekanbaru, Viva – Hall del Parque Nacional Tesso Nilo, provincia Riau reveló los resultados de las pruebas de laboratorio relacionadas con la causa de la muerte niño elefante Kalistha lestari (baile) es positivo infectado con los virus del elefante endoteliotrópico del herpes (EEHV).

Leer también: El reconocimiento de una especie de pareja tiene el corazón para atormentar al niño en Kebayoran Lama



Jefe de Tntn Hall Heru Sutmantoro en su declaración fue recibido en Pekanbaru el lunes que el virus atacó el hígado de los hijos de Gajah Tari. EEHV es un tipo de virus del herpes que ataca específicamente a los elefantes, especialmente a los niños elefantes.

«Se sabe que esta enfermedad es mortal porque su desarrollo es muy rápido y difícil de manejar. Es importante entender juntos, este virus solo es contagioso entre los elefantes y no hay influencia de los visitantes o la interacción humana», dijo.

Leer también: La impactante respuesta Komjen Suyudi sobre su problema de ser el jefe de la policía nacional



https://www.youtube.com/watch?v=V3MGUYEK7F8

Dijo que Tim Elephants Flying Squad y Mahouts tuvieron el mejor tratamiento posible. Sin embargo, Fate dice que otro y la pérdida de baile es un dolor profundo.

Leer también: Se reveló el sadismo del padre de Juna, el hijo del mismo compañero fue golpeado, pirateado, hasta que su rostro fue quemado



«Le agradecemos las oraciones, la atención y la preocupación de todos los amigos para bailar. Esperamos que la partida de la danza sea un recordatorio de la importancia de los esfuerzos conjuntos para proteger y proteger la vida silvestre, especialmente el elefante de Sumatra, que actualmente está cada vez más amenazado», dijo.

Anteriormente, el elefante de baile fue encontrado en un estado sin vida en el escuadrón de elefantes voladores Sptn I Lubung Kembang Bunga Area, Pelalawan Regency, RIAU Regency el 10 de septiembre de 2025 a las 10:00 WIB.

El día antes de la condición de la elefante femenina de 2 años, 10 días parecía mostrar una condición saludable. Jugó como de costumbre con un apetito normal sin ningún signo de agotamiento y por la tarde también parecía estable sin síntomas de dolor.

«El miércoles 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 08:00 WIB, el Mahout tuvo la tarea de ser encontrada danza mintiendo sin movimiento e inmediatamente fue declarado muerto. Mahout luego contactó al veterinario Teguh para realizar un examen físico», dijo.

Los resultados del examen inicial no mostraron heridas ni trauma al cuerpo del niño elefante. Sin embargo, su estómago parecía un poco abultado. (Hormiga)