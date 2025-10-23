¡Reveló! El tribunal responde a la cuestión del divorcio de Raisa y Hamish Daud

Jacarta – En medio del revuelo por la noticia del divorcio entre un famoso cantante raisa adriana y actores Hamish DaudEl Tribunal Religioso (AP) del Sur de Yakarta finalmente habló. El tema de la ruptura del matrimonio de la pareja, que se sabe que es armonioso, ha emocionado al público desde que surgió en las redes sociales recientemente.

Sin embargo, según información oficial del tribunal, hasta ahora no se ha registrado ninguna demanda de divorcio a nombre de Raisa o Hamish. Dede Rika Aprianti, Relaciones Públicas de la Autoridad Palestina del Sur de Yakarta, afirmó que su partido no ha recibido información oficial sobre este asunto. ¡Vamos, desplázate más!

«Aún no hemos recibido ninguna información. Si se trata de si se ha registrado o no, pregúntele a la persona en cuestión», dijo Dede Rika Aprianti, cuando se reunió en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Dede explicó que cada caso que llegue a los tribunales se registrará inmediatamente en el sistema de forma automática. También confirmó que hasta el miércoles por la tarde no se habían registrado datos de casos a nombre de Raisa o Hamish en el sistema de PA del sur de Yakarta.

«Cuando te has registrado, normalmente entra en el sistema. Simplemente entra directamente», dijo Dede.

«Hoy no podemos proporcionar información al respecto», añadió.

Esta aclaración pareció disipar los rumores que se habían desarrollado en el ciberespacio. Muchos internautas sospechaban anteriormente que Raisa había solicitado el divorcio de Hamish después de que surgieran varias especulaciones sobre la ruptura de su relación.

Para obtener información, Raisa Andriana y Hamish Daud se casaron el 3 de septiembre de 2017 en Yakarta. Su boda en ese momento se convirtió en una de las bodas de celebridades más destacadas porque se desarrolló llena de calidez y elegancia. De este matrimonio, los dos fueron bendecidos con una hija llamada Zalina Raine Wyllie, que nació en 2019.

Desde hace varios años, esta pareja es conocida por el público como alguien que rara vez revela su vida personal. Suelen parecer compactos y románticos en varias ocasiones. Por esta razón, la reciente cuestión del divorcio ha sorprendido a muchas partes.

Hasta ahora, ni Raisa ni Hamish han proporcionado una declaración directa sobre los rumores que circulan. El público también está esperando una aclaración oficial de ambos para asegurar la verdad de este problema doméstico que actualmente está en el centro de atención.