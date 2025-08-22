¡Reveló! El secreto detrás de la muerte de Kacab Bri, la policía explicó los resultados de una sorprendente post mortem

Yakarta, Viva – Los resultados del post mortem del Hospital Bhayangkara Polri Kramat Jati revelaron un hechos sorprendentes que en el cuerpo Cabeza de rama Maid (KCP) Bri Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta tiene una señal de violencia.

«Se encontraron signos de violencia en el exterior y dentro del cuerpo de la víctima», dijo el jefe del Hospital de Policía de Kramat Jati, general de brigada, Prima Police Heru Yulihartono, el viernes 22 de agosto de 2025.

Las heridas más fatales están en el área del pecho y el cuello. A partir de los resultados del examen, se sospechaba que la víctima experimentaba una fuerte presión en la parte vital hasta que finalmente la falta de oxígeno.

«Las heridas son pecho y cuello», dijo.

A tener en cuenta que Mohamad Ilham Pradipta fue asesinado supuestamente delicado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima era sospechada secuestrado primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba en condiciones trágicas con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

Más tarde, los perpetradores que supuestamente lo secuestraron y lo mataron habían sido arrestados. El arresto fue realizado por la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta junto con la Policía Metro de East Yakarta.

Los perpetradores todavía están siendo examinados intensamente en la sede de la policía regional de Metro Jaya. En total había cuatro perpetradores que habían sido arrestados. Sin embargo, otro actor todavía está en libertad. Se sospecha que los perpetradores fugitivos son ejecutores.