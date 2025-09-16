¡Reveló! El papel de serka n y kopda fh, kopassus detrás del secuestro de sadis kacab bumn kacab

Yakarta, Viva – papel dos Soldado tni AD, a saber, el sargento principal (serka) n y los dos corporales (kopda) FH, en el caso secuestro sádico Reveló la cabeza de la cabeza del sub -rama de un banco de bumn en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37).

Leer también: ¡Geger! 2 soldados de TNI estuvieron involucrados en el sádico secuestro de Kacab Kacab Kopassus, su estado estaba ausente de la oficina



El comandante de la policía militar de Kodam Jaya, el coronel de la CPM, Donny Agus Priyanto, explicó que jugó un vínculo entre el enlace entre el secuestro de las iniciales JP y Kopda FH. Fue el primero en ofrecer este ‘trabajo’, completo con recompensas de dinero.

«El 18 de agosto de 2025. Serka N llamado Kopda F, este también fue un ejército para pedirle a Kopda F que ayudara a llevar a cabo actividades de recolección para alguien solicitado por DH», dijo Donny en la sede de la Policía Regional de Metro Jaya, el martes 16 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡No uno, dos miembros del TNI fueron arrastrados por un trágico caso de secuestro de un banco! La recompensa es fantástica





Conferencia de prensa sobre el sádico caso Kacab Bank Kacab

Mientras que Kopda FH se conoce como albacea de campo. Después de ser convencido de Serka N, inmediatamente conoció a JP en un área de café de East Yakarta. A partir de ahí, el plan de secuestro se organizó con cuidado. Kopda FH también solicitó un dinero operativo de RP. 5 millones antes de llevar a cabo la acción.

Leer también: 1 perpetradores del secuestro sádico de Kacab de Bumn Bank todavía deambuló, la policía dio un ultimátum



«El 19 de agosto a las 9.30 West Indonesia, Serka N regresó para contactar a Kopda F preguntando si estaba dispuesto o no aceptar la oferta que se había ofrecido ayer.

Ahora, Serka N y Kopda FH han sido nombrados como sospechosos y detenidos. Supuestamente, a ambos se les prometió el pago de hasta Rp100 millones para su participación en este maldito caso de secuestro.

Anteriormente informó, dos soldados del Ejército (AD) involucrados en un caso de secuestro sádico mataron al jefe de una rama de bumn en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37), aparentemente de Kopassus.

«La unidad es del destacamento de la sede en Kopassus», dijo el comandante militar de la Policía Militar Military Kodam Jaya Coronel Corps Policía militar (CPM) Donny Agus Priyanto, martes 16 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, la muerte de Mohamad Ilham Pradipta se reveló a partir de las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Mientras tanto, todavía hay un perpetrador en general. Se sabe que los perpetradores que todavía están en general tienen las iniciales, por ejemplo.