¡Reveló! El momento en que la princesa Delina fue maldecida por los seguidores de Azizah Salsha durante las Guerras del Pádel

Jacarta – El pre-evento de Celebrity Wars Padel Wars ha vuelto a captar la atención del público después de que se hiciera público el desagradable momento que vivieron princesa delina y Jeffry Reksa cuando compiten contra Azizah Salsha y su compañero.

Este momento se volvió viral luego de que Putri Delina subiera la grabación del partido a su canal de YouTube el jueves 13 de noviembre de 2025. ¡Vamos, desplázate más!

En el vídeo, el ambiente del partido parece lleno de energía con los aficionados vitoreando de ambos lados. Sin embargo, los vítores se volvieron violentos cuando se escuchó a un grupo de espectadores sospechosos de ser partidarios de Azizah Salsha gritar maldiciones.

Se dice que el incidente ocurrió cuando Azizah y su compañero lograron sumar puntos.

Se podía escuchar claramente una voz gritando duras palabras dirigidas a la princesa Delina y Jeffry Reksa.

«Ya está, no hables», dijo alguien desde las gradas apoyando a Azizah, citado el sábado 15 de noviembre de 2025.

Jeffry Reksa, que escuchó estas palabras, miró hacia lo alto de la arena, donde se habían reunido los partidarios de Azizah. La princesa Delina, que estaba a su lado, parecía estar tratando de mantener la calma, a pesar de que la situación comenzaba a calentarse.

La cosa no quedó ahí, se volvieron a escuchar maldiciones cuando Jeffry y Putri reprendieron al equipo de Azizah por errores de servicio. La grabación muestra otra voz gritando como si no aceptaran que asesoraran al equipo de Azizah Salsha.

«Bastardo», dijo alguien cuya identidad se desconocía.

Se vio a Jeffry Reksa apuntando hacia la fuente del sonido como respuesta, mientras que Putri simplemente sacudió la cabeza con una leve sonrisa, tratando de reducir la tensión.

Aunque fueron provocados por las emociones, ambos optaron por ceder y dejar que el equipo de Azizah repitiera el servicio. Detrás de la cámara, se puede escuchar la voz de una mujer tratando de calmarlos a los dos.

«Está bien, estén a salvo. Tranquilos chicos, tranquilos», dijo.

Este apoyo parece ayudar a Putri y Jeffry a mantenerse concentrados en el progreso del partido.

Por otro lado, esta polémica se amplió después de que Derry Syahputra, un amigo cercano de Azizah Salsha que también estuvo presente en el partido, brindara una aclaración.

Destacó que nunca había insultado a Putri ni a Jeffry, e incluso acusó que la primera provocación vino de la ex amante de Putri Delina.