¡Reveló! El marido que quemó a su esposa en Jatinegara resulta ser un fugitivo, la policía revela otro hecho impactante

Jacarta – Los hechos más contundentes se revelan detrás de la tragedia de una mujer de iniciales CUA (24) que casi muere tras ser quemada viva por su propio marido, Yance, en Jalan Otista Raya. JatinegaraEste de Yakarta.

Resulta que el autor está prófugo desde el año pasado. El jefe de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Sri Yatmini, reveló que Yance no es nuevo en el radar policial.

Ha entrado en la lista de búsqueda de personas (DPO) desde 2024 por el caso de vandalismo de un carrito de gachas de pollo. Víctima CUA incluso ayudó a ocultar a su marido cuando la policía lo persiguió el año pasado.

“Este es el DPO Yance. bacar su esposa. «Mientras tanto fue quemada su esposa, también la buscamos porque escondía a su marido», dijo Sri a los periodistas el jueves 16 de octubre de 2025.

Según Sri, cuando Yance estaba fugitivo, la víctima tuvo tiempo de encubrir su paradero para que no lo mataran. marido no atrapado. El amor ciego ahora ha terminado trágicamente. De hecho, se convirtió en víctima de la brutalidad de la persona a la que una vez protegió.

«La víctima era la que se escondía. En ese momento ella estaba protegiendo a su marido, que era un DPO. Ahora ella es la quemada», dijo.

Después de quemar a su esposa, Yance inmediatamente se escapó. Actualmente, la policía sigue llevando a cabo una búsqueda intensiva del autor.

«Seguimos persiguiendo al perpetrador. La víctima está siendo tratada intensivamente por quemaduras graves», dijo Sri.

La policía confirmó que acusarían a Yance de múltiples artículos, tanto por actos sádicos contra su esposa como por su antiguo caso inacabado.

«Procesamos tanto lo viejo como lo nuevo», dijo Sri.

Anteriormente se informó que un hombre supuestamente quemó a su esposa en Jalan Otista Raya, Bidara Cina, Jatinegara, al este de Yakarta. El incidente ocurrió el lunes 13 de octubre de 2025.

«El perpetrador todavía está siendo perseguido», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Dicky Fertoffan, el miércoles 15 de octubre de 2025.

La víctima tenía las iniciales CAU (24). Actualmente la víctima continúa siendo atendida en el Hospital Hermina Jatinegara, tras las quemaduras que sufrió. Su grupo visitó el lugar del incidente e interrogó a varios testigos.