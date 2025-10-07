¡Reveló! El esposo de Meyden está dispuesto a circuncidar y convertirse en un converso antes del matrimonio

VIVA – La historia de amor de los jugadores y el contenido del creador Melinda Rohita o que se llaman familiarmente Meyden Ahora está en el foco público. La razón, sorprendentemente anunció que se había casado oficialmente con su amante, Hengky Gunawan, el 3 de agosto de 2025.

Leer también: La pregunta de Vior hace que Lisa Mariana Sulk pidiera volver a casa desde el podcast



No solo la noticia de su matrimonio se convirtió en una preocupación, sino también el viaje espiritual de Hengky antes de casarse con Meyden, lo que hizo que muchas personas lo resaltaran. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Meyden se casó con Hengky

Leer también: Un padre chocó un sedante en la bebida de su hija



En un podcast con rigen en el canal temático indonesio, se reveló que Hengky dio un gran paso para casarse con Meyden. Se sabe que se sometió a la circuncisión en 2023 y luego decidió convertirse en un converso en 2024, un año antes de que se produjera su matrimonio.

«Ya (conversa), justo ayer 2024. Al principio fue circuncidado 2023, pude ser circuncidado, log en hermano», dijo Meyden respondiendo a la pregunta de Rigen sobre cuándo Hengky se había convertido en un converso.

Leer también: Gibran mostró leyendas móviles con Raffi Ahmad y Meyden Gamers, Catheez



Después de un largo viaje lleno de significado, Hengky finalmente ancló su corazón a Meyden. Ambos ahora están oficialmente casados ​​con la procesión de consentimiento de Kabul. Curiosamente, a pesar de que la procesión del contrato tuvo lugar simplemente, ambos continuaron celebrando una recepción con las costumbres chinas en Jambi. El evento fue celebrado íntimamente, al que asistieron familiares y amigos cercanos.

Meyden también ha compartido retratos de su matrimonio con Hengky a través de cargas en su Instagram personal. El Post se inundó repentinamente con felicitaciones por colegas y ciudadanos.