¡Reveló! El asesino anciano en Wonogiri resultó ser el hijo de la víctima, ya arrestado

WonogiriVIVA – El jefe de policía de Wonogiri, el comisionado senior, Wahyu Sulistyo, reveló los últimos desarrollos asesinato soltero anciano quien fue encontrado muerto cubierto de sangre en su casa. Los últimos desarrollos, los investigadores han asegurado niño La víctima es biológica como sospechosa.

«El viernes 15 de agosto de 2025 alrededor de las 02.00 WIB, el equipo conjunto logró asegurar a los presuntos perpetradores», dijo Wahyu en su declaración oficial, el viernes 15 de agosto de 2025.

Dos horas después, los investigadores confiscaron una serie de pruebas clave que supuestamente se usó en el incidente.



Los perpetradores del asesinato de los ancianos en Wonogiri fueron arrestados

La evidencia asegurada incluyó un Mandau o un machete junto con el mango y el pareo, un anillo de bloqueo de hierro, una camisa azul sangrienta y el corte de pelo de la víctima.

«Toda la evidencia será a través del examen Científico Investigación del delito Para garantizar su conexión con este caso «, explicó Wahyu.

Anteriormente, la víctima fue encontrada con heridas de objetos afilados en la cabeza que causaron la muerte. El cuerpo ha sido llevado al Hospital Moewardi Surakarta para la autopsia para determinar la causa de la muerte con certeza.

«El sospechoso del sospechoso que es el hijo biológico de la víctima ha sido asegurado. Pero aún necesitamos fortalecer la evidencia científica a través del método SCI para que sea más sólido», agregó Wahyu.

Este caso se reveló por primera vez después de que un anciano fue encontrado muerto en una condición patética en su residencia. Se le pide a la comunidad que permanezca tranquilo y confíe el proceso de investigación a las autoridades.

Los investigadores todavía están examinando el motivo para matar y garantizar la cronología de los eventos en detalle. Se espera que el examen de ADN y otras pruebas forenses revelen la verdad de este caso en su conjunto.