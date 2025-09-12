¡Reveló! El apartamento Nadiem Makarim fue registrado en secreto, la oficina del Fiscal General no era una confiscación de dinero sino …

Yakarta, Viva – La oficina del fiscal general está de acuerdo en las noticias buscar departamento Ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura), Nadiem Makarim.

La acción resultó haber sido llevada a cabo hace dos o tres semanas en uno de los apartamentos de Yakarta. El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, enfatizó que a partir de la búsqueda no había dinero o activos confiscados por los investigadores.

«Lo que está claro es que los documentos solo están relacionados primero, temporalmente», dijo Anang después de la conferencia de prensa del grupo de trabajo de PKH, viernes 12 de septiembre de 2025.

Jefe de la Oficina del Fiscal General de la Oficina del Fiscal General Anang Supriatna Foto : Antara/Nadia Putri Rahmani

La búsqueda estaba relacionada con el supuesto caso corrupción obtención Chromebook. Anang dijo que los investigadores todavía están enfocados en explorar el papel de cinco sospechosos que ya han sido nombrados. Además, la búsqueda del jurista Tan, un ex personal especial de Nadiem que todavía está en general, continúa siendo llevado a cabo.

Además, Anang no descartó la posibilidad de que este caso arrastre a otra parte. Según él, los investigadores aún continúan explorando y desarrollando los hechos legales encontrados.

Anteriormente informó, el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim se convirtió en un nuevo sospechoso en la supuesta corrupción de la adquisición de PRROMEBook.

«Establecer un nuevo sospechoso con las iniciales NAM», dijo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, jueves 4 de septiembre de 2025.

El mismo ha nombrado a cuatro sospechosos en este caso, a saber, el jurista Tan, que es el personal del Ministro de Educación y Cultura del período 2020-2024, e Ibrahim Arief o Ibam, ex consultores de tecnología Kemendikbudristek.

Además, hay dos funcionarios del ministerio, a saber, Sri Wahyuningsih como ex director de la escuela primaria y ex director de la escuela secundaria de Mulyatsyah. Ambos son la Autoridad de Usuario del Presupuesto (KPA) en el proyecto.

A partir de los resultados de la investigación, se dice que el estado perdió hasta Rp1.9 billones debido a la educación de digitalización del proyecto de adquisición para el período 2019-2022.